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【流感疫苗】流感針供不應求私院診所缺貨　連鎖醫療集團有貨300元/針

日常開支 13:21 2020/10/21

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【流感疫苗】流感針供不應求私院診所缺貨　連鎖醫療集團有貨300元/針 -

新冠肺炎疫情未止，踏入冬季流感高峰期，市民更為注重身體健康，令流感針亦成為「搶手貨」。不少私家醫院及醫療集團均出現缺針情況，大部分熱綫職員均回覆未知流感針何時返貨。市面一針難求，但仍有連鎖醫療集團表示目前流感針供應充足，並未有「坐地起價」，籲有需要市民盡早接種。

卓健醫療供應充足　市民可排隊輪侯

本網記者以顧客身分分別致電3間私家醫院、3間連鎖私營醫療集團或診所，查詢有關接種流感針的資訊，大部分均回覆指已缺貨。私家醫院方面，養和、港怡及嘉諾撒醫院均表示無貨，醫院的職員更表明未知何時會返貨。至於3間連鎖私營醫療集團或診所，其中兩間均回覆現時預約已額滿，包括盈健及時代醫療集團；卓健醫療職員則表示，現時流感針供應充足，惟原定推出至11月30日的早鳥優惠已提早完結，現時成人流感疫苗為300元一針。

卓健醫療診所職員指，現時市民仍可透過診所的應用程序（iOS/Android）預約打針，市民亦可選擇在星期一至五，早上9時至11時到指定32間卓健醫療流感疫苗中心排隊輪侯。該職員指，目前各指定流感疫苗中心暫未有出現缺貨情況，但為免日後有供不應求的情況，籲有需要市民盡早接種。

除了自費打流感針外，不少私人診所亦有參與政府的資助計劃，合資格市民可免費或獲資助接種疫苗，詳情可瀏覽：【免費或資助流感針懶人包 ：按此

診所 價錢（港元）
卓健醫療診所

指定32間卓健醫療流感疫苗中心地址
 

針式（適用於13歲以上人士）：300元
針式（適用於13歲以下人士）：400元
噴鼻式（適用13歲或以上人士）：500元（限指定診所）
噴鼻式（適用2至12歲人士）：600元（限指定診所）

如需要接受醫生評估，將額外收取診金100元

責任編輯：李瑩 

欄名 : 生活理財

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