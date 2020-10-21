【慈母盤】樓市辣招令慈父慈母增加

▲ 樓市辣招令慈父慈母增加

某新盤分兩天開售，優先讓認購2戶以上買家揀樓；結果約6成單位由此類大手買家購入，當中不少購買多伙單位的買家表示購入供子女居住。市場稱此項目可謂「慈父慈母盤」。但現象背後，其實與樓市辣招有關。

父母購買物業予子女的現象，當然不是近年才出現，但所謂「親生仔不如近身錢」，過去多數情況即使上一輩有閒資，購入單位也會以自己名義持有，待百年歸老，物業才由子女繼承。但在政府推出各類印花稅之後，已持有住宅物業的買家以自己名義再入市的成本大增，結果促成大量父母借用子女名義入市。

持有本地住宅的香港永久居民再購買住宅物業，印花稅是樓價15%，未持有物業的永久居民入市，印花稅卻是樓價0.75%至4.25%，視乎樓價而定。對有成年子女的家庭來說，明顯是以子女名義入市更划算。至於購入單位後，子女會不會再轉名予實際上出資的雙親（要再付0.75%至4.25%印花稅），又或子女會不會因各種理由而不遷入居住，結果單位改作出租用途，那便是另一回事了。

無助解決供不應求根本問題

技術上，由未持有物業的直系親屬名義購入物業，再轉讓予有物業家人的操作可不斷進行；賣樓予親人後，又恢復無物業的狀態，再入市的話只需繳交較低的印花稅。主要的障礙只在於家庭的財力（包括支付首期資金/通過壓測償還按揭的能力）。

對外人來說，其他家庭有甚麼資產安排，本來無從置喙。但新盤出現大量父母以子女名義入市的現象，卻在在說明為數不少的港人仍視住宅為理想的投資工具。當然，亦不排除在投資以外，部分家長是憂慮樓價持續高企，子女未來難以自力置業，而決定提早出資解決下一輩的居住問題。

但不論動機為何，結果都一樣，市場供應一直追不上需求，物業有價有市，手上有閒資的家庭，將資金投入樓市便是理性決定。也可以說，即使辣招意圖打壓投資物業需求，但成效一直不高。要根本解決問題，始終仍要在供應入手。