【本地遊】消費滿800元可換免費本地遊　旅發局推「賞你遊香港」谷本地遊

▲ 旅發局推「賞你遊香港」 消費滿800元可換免費本地遊

本地遊放寬至30人一團，為本地遊旅行團在「疫」市下帶來一綫生機。旅發局亦相應配合是次本地遊放寬措施，推出「賞你遊香港」活動，市民實體消費滿800元，即可免費換取本地遊名額，名額1萬個。

本港新冠肺炎稍為緩和，港府昨宣布周五（23日）起放寬本地遊每團人數至上限30人，但4人限聚令等現行防疫規例則延長多一周。

須購旅保探熱 車船最多坐一半

相隔約3個月，政府再次放寬本地遊旅行團至最多30人，料周五刊憲落實，本地團須事先向旅議會登記，並簽署《本地遊防疫承諾書》，承諾為團員購買旅遊保險、登記聯絡資料、出發前量體溫等措施；旅客除用餐外，全程都要戴口罩，用膳亦須跟足現行食肆防疫規例；旅遊巴及船隻等交通工具最多只可坐一半，在接載團友前後都要消毒清潔。

為進一步推動本地遊，當局將「綠色生活本地遊鼓勵計劃」延長至明年3月7日；旅發局亦即日宣布推出「賞你遊香港」活動，市民即日起在本地零售及餐飲實體店舖消費滿800元，以最多2張機印收據合計，可換取一個本地遊名額，有近50個行程選擇，包括到訪兩個景點、來回交通、一餐膳食、導遊服務等，最快下月出發，名額1萬個。

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作者：陳曉瑩

責任編輯：劉婉雯