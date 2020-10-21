塗鴉大師Futura聯乘日系COMME des GARCONS　穿上身的graffiti

▲ 川久保玲首次與塗鴉藝術家Futura合作。

街頭藝術graffiti從來沒有像今天這麼被重視過，甚至被視為主流藝術的一種，不少當年在街頭被警察驅趕和票控的塗鴉者，在今天一躍成為當代的藝術大師，例如大家熟悉的KAWS、Mr.A（Andrea Saraiva）和今天所談及來自紐約的Futura，都是當時得令的塗鴉藝術家。

▲ 塗鴉藝術界大師中的大師Futura。（網上圖片）

▲ 去年法國的Musee des Beaux Arts博物館展出了這一幅Futura的作品，不就是這一次CdG SHIRT服裝系列上的印花圖案嗎？（圖片法新社）

今天要說的是Futura，他的風頭一點都不遜於KAWS，原名叫Leonard Hilton McGurr的他，15歲時已經在地鐵開始創作，至於Futura名字的由來其實是取自他喜愛的Ford車款 Lincoln Futura。

Futura在眾多的塗鴉藝術家中能夠脫穎而出，箇中的原因是其風格用了抽象意念來演繹塗鴉，看看他在1980年火車上噴上原子和星雲的代表作《Break》，就是其他塗鴉藝術家所欠缺的風格。

▲ 拉鏈印花圖案外套。（$7,999/圖片由CdG提供）

▲ 粉紅色印花圖案布料包PVC tote bag。（$3,399/圖片由I.T提供）

當然，一提到Futura的代表作就一定少不了PointMan，這個誕生於1998年靈感來自電影《異形》的造型，為Futura帶來可觀的收入。

對於商業性的合作，Futura從不介意，但卻曾經表示討厭與金錢打交道，矛盾的是他的作品卻經常出現於Medicom玩具、Off-White時裝、nike波鞋，甚至親自在Louis Vuitton男裝展中即場表演塗鴉，所以當COMME DES GARCONS找來Futura獻出作品在品牌的時裝和配飾出現時，其實一點也不出奇。

▲ 黑色印花圖案布料包PVC手挽tote bag。（$3,599/圖片由I.T提供）

▲ 粉紅色印花圖案長袖tee。（$1,199/圖片由I.T提供）



這一次兩人的合作，Futura用上他拿手招牌式的抽象噴霧圖案，移植於品牌的副線系列COMME des GARCONS SHIRT上，當中的項目包括外套、tee、恤衫和PVC包膠messenger bag，備有黑、粉藍和粉紅色3種選擇。

誠然，新意未算太多，但當兩位大紅人合作，新意的多寡已經不是問題，反而在商業上大賣已經是必然的事。

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