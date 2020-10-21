一田購物優惠日eShop網店率先賣　味千拉麵學生優惠6折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一田購物優惠日：eShop網店率先賣

一田購物優惠日下星期就會開售，適逢一田30週年大日子，YATAeShop會率先開賣逾1,600款購物優惠日產品。為慶祝30周年，多款指定產品只售$30/$300，包括廚具家電、玩具精品及保健美食等。



開售前需率先登記做一田eShop會員，下載YATA-Fans手機App，並於落單前連結一田eShop帳戶，網購每滿$1賺1分，星期三限定 3倍積分。



一田購物優惠日YATA eShop網上率先賣

開售日期/時間： 10月21日早上10時至11月1日

YATAeShop網址

店內自取日期： 11月13日至11月22日（只限沙田/大埔/荃灣/北角店）

送貨日期： 11月19日至12月9日（需付$39費用）



2、味千拉麵：學生優惠6折

味千拉麵推出學生優惠，凡惠顧主餐牌拉麵、沾汁麵或飯類，即享6折優惠。



條款及細則：

優惠只適用於穿著校服或出示有效學生證之學生（兼讀、夜校或補習學校之學生除外）

優惠只適用於星期一至五 （公眾假期除外）

不可與其他優惠同時使用。



分店：

香港仔中心、上環信德中心、沙田第一城、油馬地龍馬大廈、大埔廣場、荃灣D‧Park、東涌富東邨、屯門天生樓

3、7-Eleven：買1盒指定口味VIENNETTA千層雪糕 加$10即可換購三色口味1盒

即日起，於7-Eleven分店購買1盒VIENNETTA千層雪糕-雲呢拿／香橙朱古力／薄荷，加$10即可換購 VIENNETTA千層雪糕-三色1盒。

撰文：hket小編