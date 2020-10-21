Dr. Kong 健康鞋會員優惠 指定產品買一送一 消費錦囊 10:30 2020/10/21 分享： 由即日起至10月26 日期間，Dr.Kong會員購買指定產品，享「買一送一」優惠。 Dr.Kong會員於優惠期間，購買指定產品享「買一送一」優惠，只要即時入會亦可享有優惠！ *優惠受條款約束，詳情請向店員查詢。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起 今日 鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起 【SOGO 35周年賞】崇光35周年賞開鑼 即睇有咩抵買！（多圖） 2020/10/20 【SOGO 35周年賞】崇光35周年賞開鑼 即睇有咩抵買！（多圖） 阿根廷扒房El Gaucho推10月優惠 半價享用精選牛扒 2020/10/20 阿根廷扒房El Gaucho推10月優惠 半價享用精選牛扒 KFC早餐優惠券 豬柳滑蛋包餐$19（附優惠券） 2020/10/20 KFC早餐優惠券 豬柳滑蛋包餐$19（附優惠券） 莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 2020/10/19 莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 著數優惠