鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起 消費錦囊 09:00 2020/10/21 分享： 鴻星「大閘蟹饗宴」現已供應，嚴選「黃毛金爪」大閘蟹，每位價錢包3隻大閘蟹，分別2皇1后，配合多款菜式及甜品，包括蟹粉小籠包、家嫂臘味飯等。 「大閘蟹饗宴」更設有優惠時段，午市或晚市八點半後享用，優惠價每位$368起， 其餘時間以原價計算。午市供應時段為早上11時至下午5時，茶芥及加一服務費以原價計算。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 優惠詳情：鴻星集團 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【SOGO 35周年賞】崇光35周年賞明日開鑼 即睇有咩抵買！（多圖） 2020/10/20 【SOGO 35周年賞】崇光35周年賞明日開鑼 即睇有咩抵買！（多圖） 阿根廷扒房El Gaucho推10月優惠 半價享用精選牛扒 2020/10/20 阿根廷扒房El Gaucho推10月優惠 半價享用精選牛扒 KFC早餐優惠券 豬柳滑蛋包餐$19（附優惠券） 2020/10/20 KFC早餐優惠券 豬柳滑蛋包餐$19（附優惠券） 莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 2020/10/19 莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 2020/10/19 輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 著數優惠