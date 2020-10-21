鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起

鴻星「大閘蟹饗宴」現已供應，嚴選「黃毛金爪」大閘蟹，每位價錢包3隻大閘蟹，分別2皇1后，配合多款菜式及甜品，包括蟹粉小籠包、家嫂臘味飯等。

「大閘蟹饗宴」更設有優惠時段，午市或晚市八點半後享用，優惠價每位$368起， 其餘時間以原價計算。午市供應時段為早上11時至下午5時，茶芥及加一服務費以原價計算。

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優惠詳情：鴻星集團

撰文：hket小編