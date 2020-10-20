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《福布斯》公布美國白手起家女富豪榜　23歲美妝女王擁7億成最年輕入選者

理財學堂 17:32 2020/10/20

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《福布斯》公布美國白手起家女富豪榜　23歲擁7億成最年輕入選者 -

美國《福布斯》雜誌（Forbes）公布百大美國最成功白手興家女性，美國家居建築材料公司老闆Diane Hendricks連續3年蟬聯榜首，而23歲真人騷女星兼美妝女王Kylie Jenner以7億美元資產進榜，更成為今次最年輕的入選者。

【延伸閱讀】AMD行政總裁年薪4.5億 標普500企業中最強

家居建築材料公司ABC Supply老闆Diane Hendricks以淨資產80億美元奪得榜首；排名第二的是醫療記錄軟件供應商Epic的創辦人Judy Faulkner，淨資產55億美元；而惠普前行政總裁惠特曼（Meg Whitman）則以50億美元排第三名。

新入榜的白手興家女富豪，還包括受惠於疫情的視像會議通訊軟件Zoom的財務總監Kelly Steckelberg，她的身家跟隨Zoom的股價勁升，增至2.55億美元，佔據排名榜的第78位。

此外，真人騷女星兼美妝女王Kylie Jenner亦有上榜，以淨資產7億美元位居29位，23歲的她更是今次最年輕的入選者。同時，Kylie同母異父姐姐Kim Kardashian West以及媽媽Kris Jenner都有上榜，分別佔據第24位及第92位。

其他上榜的名人

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《福布斯》美國十大白手起家女富豪
排名 姓名 淨資產
1 Diane Hendricks 80億美元
2 Judy Faulkner 55億美元
3 Meg Whitman 50億美元
4 Judy Love 47億美元
5 Marian Ilitch 41億美元
6 Lynda Resnick 36億美元
7 Johnelle Hunt 35億美元
8 Thai Lee 32億美元
9 Oprah Winfrey 26億美元
10 Doris Fisher 24億美元
*來源：《福布斯》

 

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 理財學堂

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