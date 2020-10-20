《福布斯》公布美國白手起家女富豪榜　23歲美妝女王擁7億成最年輕入選者

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沒有貸款服務成虛擬銀行致命傷？邊間虛銀服務最全面？
美國《福布斯》雜誌（Forbes）公布百大美國最成功白手興家女性，美國家居建築材料公司老闆Diane Hendricks連續3年蟬聯榜首，而23歲真人騷女星兼美妝女王Kylie Jenner以7億美元資產進榜，更成為今次最年輕的入選者。
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家居建築材料公司ABC Supply老闆Diane Hendricks以淨資產80億美元奪得榜首；排名第二的是醫療記錄軟件供應商Epic的創辦人Judy Faulkner，淨資產55億美元；而惠普前行政總裁惠特曼（Meg Whitman）則以50億美元排第三名。
新入榜的白手興家女富豪，還包括受惠於疫情的視像會議通訊軟件Zoom的財務總監Kelly Steckelberg，她的身家跟隨Zoom的股價勁升，增至2.55億美元，佔據排名榜的第78位。
此外，真人騷女星兼美妝女王Kylie Jenner亦有上榜，以淨資產7億美元位居29位，23歲的她更是今次最年輕的入選者。同時，Kylie同母異父姐姐Kim Kardashian West以及媽媽Kris Jenner都有上榜，分別佔據第24位及第92位。
其他上榜的名人
|《福布斯》美國十大白手起家女富豪
|排名
|姓名
|淨資產
|1
|Diane Hendricks
|80億美元
|2
|Judy Faulkner
|55億美元
|3
|Meg Whitman
|50億美元
|4
|Judy Love
|47億美元
|5
|Marian Ilitch
|41億美元
|6
|Lynda Resnick
|36億美元
|7
|Johnelle Hunt
|35億美元
|8
|Thai Lee
|32億美元
|9
|Oprah Winfrey
|26億美元
|10
|Doris Fisher
|24億美元
|*來源：《福布斯》
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 理財學堂