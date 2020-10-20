▲ 【退休人語】人到中年 要學懂的兩項斷捨離

論退休人士應如何面對退休，專欄作家曾智華之前一篇教大家如何「散財」的文章引起迴響。以下，再跟大家分高人到中年應學習的生活態度：斷捨離。更重要的是，與「錯誤投資」與「無聊關係」斷－捨－離！

【曾智華教你點樣「散財」最快樂：按此】

「斷捨離」作者山下英子，第一本作品爆紅之後，立即再斬三兩，推出「中年斷捨離」。

山下英子也是中年人，自然知道這年紀層的心事與感受，並提議大家——斷絕以好意為名的束縛；捨去對過往回憶的執著；離棄為他人而活的人生。能完成以上三點，就可以「找回做自己的力量」。

曾智華建議各位退休人士，盡快落實兩項斷捨離：

1.錯誤投資

2.無聊關係

香港人，十之八九有這樣那樣的投資。一般都是少部分成功，大部分失敗。

投資當中，亦大部分是揸股票的。普遍結果是贏粒糖輸間廠！小股民有種壞習慣——買錯唔識沽，買啱太快賺。

相信萬計退休人士的投資倉內，必定有幾隻到十幾隻根本無法返家鄉的股票。

弊在，絕少人能做到痛下殺手，斬之，一了百了。

退休斷捨離第一項，正是來次「一了百了」。將看錯了，已跌了三年以上，蝕去超過三成的股票斬掉，以免「愈看愈傷心」。

投資，就要敢於承認失敗，讓人生再上路。

斬的一剎那，當然痛。但之後，頭也不回，即有無比的輕鬆，毋須永遠孭住個「失敗」包袱。

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