▲ 【理財學堂】為何說中國GDP被低估？問題出在衡量標準（PPP）

國際貨幣基金會（IMF）與美中央情報局（CIA）各用他們信賴的指標，量出2020年，中國經濟體今為24.2兆，較美國的20.8兆，多出了六分之一。中國經濟體大於美國經濟體是個遲早的事實，只是時間問題。但為甚麼美國人看這是個醜惡的現實（Ugly Reality）？

美國人要面對醜惡現實：中國現是世界最大經濟體

IMF和CIA是用所謂的平價購物學（PPP, purchasing power parity）來作衡量標準。

這個PPP標準我在中六時，已認為是廢標的，因為它不可以真量度到一國的真正經濟力，我在中六時寫出以下大概：

美國人拿衣物去洗衣店洗，產生交易，即產生GDP。 中國人自己在家洗衣物，並不產生交易，即並不產生GDP。 同樣是洗衣，在中國就沒有了GDP，所以量度欠公允。 洗衣之外，8億農民的屋是叫自己親友去建，不是叫建築商去建，同樣不產生交易，不產生GDP。 中國8億農民是自己挑農業品去市場賣，沒有了運輸的交易和有關的GDP。 中國8億農民是自己種菜、種糧，而不用去超市買。因此沒有了這方面的交易和這方面的GDP。 所以中國的GDP，是被低估了。

同樣不少發展中國家的GDP也是被低估了，因為不少民生活動是沒有被貨幣化。

當時老師給我的評分是「X」，沒法，在人簷下過，不能不低頭，老師依本子，離本不得分，這個本子是西方的認識。

今時就算是依西方本子，中美經濟的對比如圖。

談對比國力

國力，是否可以核彈數目，銀彈數目本作簡單對比？恐怕不是，國力最重要的是給人民帶來健康和安穩生活，數年前不丹這個財力不多，核彈全無的國家，就被評為全球人民幸福指數最高的國家。

中國剛公布了第三季度的經濟數據，概括了有關數據，美國當然老大不願見到，就在中國公布上述數據時，就有外媒打出這兩文：

圖四、圖五，就是謂你數字造假，中國的封城戴口罩無用，真的無用？

如美國仍然不嚴格封城，不嚴格要求美國人戴口罩，不嚴格執行社交距離，美國在2021年、2022年的GDP，唔使量，都知係乜。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。