▲ 【電商股】高增長電商股 挑戰亞馬遜的新秀Shopify

電商大趨勢難以扭轉，所以如果股市再出現顯著下挫，除了SEA外，以下一隻亦值得買入。

「東南亞騰訊」SEA的業務分析︰按【上一頁】

Shopify：挑戰亞馬遜的新秀

Shopify（美：SHOP）是電商界的後起之秀，自從2015年開始，Shopify平台促成的定單總額就一直以67%複合年增長率上升。公司目前佔美國電子商貿零售市場約5.9%市場份額，雖然仍然落後亞馬遜（Amazon）的37.2%，且有很大差距，但增長動力十足。

在截至今年6月底的季度，Shopify的收入7.14億元（美元•下同），按年升97%。值得一提的是，公司在2017年全年收入是6.73億元，可見這幾年增長速度驚人。在第二季於平台上新開店的數目較今年第一季增長了71%，主要是因為標準計劃的免費試用由14日延長至90日，但特別措施已於5月底結束。雖然轉換為付費用戶比率較計劃推出前低，但管理層預期這班用戶直到8月仍會有轉化。

另外，第二季淨利達3,600萬元，較去年蝕2,870萬元，出現大幅改善，屬利好訊號。公司手上持有4億元現金或等值物及可交易證券，而且並無負債。上半年營運淨現金流約8,000萬元。反映財務仍然健康。

在成本方面看，經調整營運支出佔收入的百分比由去年第二季佔總收入56%，降至今年第二季的37%，一定程度反映規模效益及成本控制改善。

核心業務︰訂閱解決方案及商戶解決方案

Shopify的業務主要可分為兩項，分別為訂閱解決方案及商戶解決方案：

訂閱解決方案：佔上半年總收入約32.4%，這是使用平台的服務費用，以及出售網店主題（Themes）和登記網域等費用，一般都是按月訂戶。除了標準計劃外，Shopify亦有Shopify Plus等進階計劃，提供更多功能及服務，收費也較高。

商戶解決方案：佔上半年收入67.6%，主要是來自Shopify Payment處理綫上及綫下交易的費用。另外，亦包括貨運、轉介、其他交易費用、支付相關硬件、提供小額融資的Shopify資本、Shopify物流網絡及倉存等收入。商戶解決方案與商品成交金額（GMV）有直接關係。在上半年，GMV達475億元，按年升85%。

Shopify較亞馬遜能吸引中小企的一個原因是，使用Shopify仍能做出自己的品牌，相反，第三方商戶產品在亞馬遜平台就好像進了海一樣，而且如果某產品好賣，亞馬遜會推出自家品牌搶生意。

Shopify增長保持強勁，而且需求不絕，所以股價跌實為買入的時機。

【全文︰兩隻不應錯過的高增長電商股】（收費文章）