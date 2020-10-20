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【電商股】強攻新興市場的電商股　「東南亞騰訊」SEA逢低應買

博客 16:27 2020/10/20

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【電商股】強攻新興市場的電商股　「東南亞騰訊」SEA逢低應買

電子商貿是未來的大趨勢，以下美股電商股增長一向強勁，遇上股市急跌的話應該買入。

SEA：東南亞騰訊

SEA（美：SE）經常被指為「東南亞騰訊」，因為除了電商及新的支付業務外，遊戲業務亦是公司的主要收入來源，而且是最大收入來源，其次才是電子商貿。

在截至今年6月底的季度，SEA的業績保持亮麗，總經調整收入達12.9億元（美元•下同），按年升93.4%；總收入為8.8億元，按年升102%。兩者分別主要是數碼娛樂業務出現3.3億元遞延收入。

另外，毛利為2億元，按年升106%。經調整EBITDA為770萬元，較去年同期蝕1,100萬元，扭虧為盈，這是十分利好情況，但要看可持續性，因為兩大業務分支數碼娛樂及電商均受惠疫情帶動的需求。

數碼娛樂業務：自家開發大逃殺類型遊戲

數碼娛樂業務收入達3.84億，按年升67.3%。升勢強勁主要是受到活躍玩家上升及付費滲透率增加推動。季內遊戲業務活躍用戶近5億，按年升61%。付費用戶升91.2%至4,990萬，即佔活躍用戶約10%，較去年8.4%上升。

能夠刺激更多人玩的原因則是因為自家開發遊戲《Free Fire我要活下去》大熱。《Free Fire》是一款大逃殺孤島生存射擊遊戲，食正近年掀起的相關熱潮。

據App Annie數據顯示，在今年第二季，《Free Fire》為拉丁美洲及東南亞錄得最高總收益的手機遊戲，在全球下載量排第三。遊戲的經調整收入及月付費玩家於7月創歷史新高。

Shopee︰印尼最大電商平台

旗下電商業務第二季收入達3.6億元，按年升120%，主要受電商平台增長，以及交易收費、增值服務及廣告收入上升帶動。商品成交金額（GMV）按年升110%，至80億元；總定單6.16億，按年升150%，其中Shopee Mall的增速更達210%。Shopee是印尼最大的電商平台，在東南亞及台灣都有不錯的市佔率。

不過，電商仍在投資期，經調整EBITDA蝕3.05億元，較去年同期蝕2.48億元有所擴大，但如計每定單的經調整EBITDA虧損按年收窄50.5%，至0.5美元。

Shopee是印尼最大電商平台

值得一提的是，SEA的電子支付SeaMoney繼續增長，第二季總支付額超過16億元，季度用戶超過1,500萬人。在7月有45%的印尼Shopee網定單是用SeaMoney支付。

SEA上半年的每股虧損為1.45元，按年收窄38%。營運現金流由去年的773萬元，增至7,400萬元。整體財務趨勢朝利好發展，前景依然值得看好，所以如遇顯著調整，應視為買入機會。

Sea的3大品牌業務。

 

另一隻美股電商股分析︰按【下一頁

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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