▲ 【SOGO 35周年賞】崇光35周年賞明日開鑼 即睇有咩抵買！（多圖） -

崇光百貨感謝周年慶（SOGO Thankful Week）是每年一度的盛事，今年崇光百貨改為舉辦SOGO 35周年賞，並將於明日（21日）至11月29日展開。多款化粧及護膚品、家電廚具、生活用品、童嬰用品、服飾及食材零食，在網店及門市均有減價優惠。想趁機會掃平貨，就要留意有咩抵買啦！

「SOGO 35周年賞」由10月21日至11月29日舉行，優惠將同步於門市及SOGO eStore網上商店進行，方便大家在家中掃平貨。「SOGO 35周年賞」首階段優惠為10月21日至11月1日，銅鑼灣店及尖沙咀的優惠商品各有不同，銅鑼灣店涵蓋化粧及護膚品、童嬰用品、家電廚具及童嬰用品等；尖沙咀店的優惠商品則有美粧香氛、手袋服飾及鞋履，以及崇光超市商品。

此外，「SOGO 35周年賞」期間，兩大分店更會延長營業時間，銅鑼灣店的營業時間為早上10時至晚上11時，尖沙咀店營業時間為早上10時至晚上10時。

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不少優惠商品限量發售，包括：

Dyson V10 Fluffy無綫吸塵機

日期：10月21日

限量：100件

優惠價：3,180元（原價：3,980元）

Panasonic SR-PX104 西施電飯煲 （1.0公升）

日期：10月22日

限量：20件

優惠價：3,698元（原價：5,998元）

Philips HD9743/11 健康空氣炸鍋

日期：10月24日

限量：100件

優惠價：1,598元（原價：1,998元）

祟光百貨銅鑼灣店（10月21日至27日）每日精選：

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祟光百貨尖沙咀店（10月21日至27日）每日精選：

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優惠詳情：「SOGO 35周年賞」

責任編輯：李瑩