▲ 沒有貸款服務成虛擬銀行致命傷？邊間虛銀服務最全面？

6. 致命傷！欠缺主要收入渠道：貸款

截至10月11日，虛銀中只有眾安及天星提供個人貸款服務，而平安壹賬通就提供企業貸款，成為虛擬銀行市場上的壟斷者。現時眾安及天星銀行的貸款年利率低至1.86%和1.85%，而兩者的個人貸款額可高達1,000,000港元，貸款全程在APP進行，的確幾方便！而平安壹賬通銀行的企業貸款則可達2,000,000港元，並聲稱「0」手續費及保證5天放款。

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貸款的重要性

根據2019年年報，8間虛擬銀行仍處於虧損狀態（畢竟要用高息、高回贈吸客嘛）。銀行收入主要來自兩個途徑：貸款（個人和企業）與信用卡等財富管理服務。那當然貸款是賺得最多的！

現時7家虛銀中只有3家銀行提供貸款服務，因而可以補貼營運成本，相信亦會漸漸走上正軌！但是如果提供高息存款及消費回贈而沒有貸款／財富管理服務去補貼銀行營運成本，這會不會是一個嚴重的問題呢？

最近港元水浸，金管局連番出手沽港元壓制港元滙率，Exchange Fund Bill就算10年期Yield也跌至不足0.5%的，資金不能單靠炒房把資金拆至Money market，便更突顯貸款產品的重要性。

以WeLab Bank為例，由於缺乏貸款工具導致資金不能善用，GoSave港幣定存計劃只會是一個吸客工具，而不是一個賺錢工具，所以近日WeLab都透露正進行貸款的沙盒試驗，相信很快便會加入個人貸款市場了。

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不妨想想額外服務：「無卡提款」？

以往文章提及過VB的其中一個賣點為方便性。銀通現時推出「無卡提款服務」（Cross Bank Cardless Withdrawal Service），客戶只需開啟銀行APP在ATM屏幕上掃描QR碼，便能在任何JETCO ATM中提取現金。

一向高科技的VB會不會從這方面着手，從而令市民生活更便利？當然！我相信無卡提款服務的處理過程繁複，所需時間亦較長，但這些科技就是令客戶不用把各虛銀的實體卡硬塞到銀包，是會令各位的生活變得更便利。

總結一下

現時各間虛銀畢竟仍處於一個發展階段，霎時間要求他們有全部傳統銀行的服務也略為苛刻。這次提供一個懶人包供大家參考現時各間虛銀的服務：

除眾安與天星外，其餘的虛銀只提供港幣活期存款服務

平安壹賬通、螞蟻銀行、Livi及Mox暫時未能提供任何的定期存款。

WeLab及Mox提供實體Debit Card，眾安也於10月19日推出虛擬扣帳卡，稍後更會推出實體卡

WeLab、Mox和Livi都有提供支付服務

天星、螞蟻及平安壹賬通未能提供eDDA服務，螞蟻更連FPS Addressing都沒有！

眾安、天星提供個人貸款服務，WeLab正處於沙盒測試階段，而平安壹賬通則提供企業貸款服務

▲ 虛擬銀行服務懶人包

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(97) — 虛擬銀行服務一覽：邊間先係信心之選？】

本文由華田以及海迎共同撰寫。

【關於華田】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

【關於海迎】

中大會計系學生，對銀行與金融略有興趣，要把思想帶離 Debit、Credit 和First in First out，閒時寫寫文章，有緣再跟大家談談不同的心得吧！