▲ 邊間虛銀Debit Card最吸引？7間虛擬銀行服務比併

4. 支付加回贈也是吸客神器

Debit Card除了可以在ATM提款，還可以用來購物，WeLab和Mox可以連接MasterCard網絡，用起來跟信用卡沒差喇。

WeLab現時的實體卡只需要在2020年11月30日前開戶，便能在餐飲消費上享受高達8%回贈（消費上限3,000元，即回贈上限240元）。一般餐廳、外賣平台（例如FoodPanda／Deliveroo）、酒吧、酒店餐廳及快餐店等均可獲回贈，各位Foodie不妨留意一下優惠！

Mox更以「1%無上限CashBack」為賣點，更在創始商戶（例如McDonald、OK便利店及Amazon）中享5%超級CashBack（回贈上限為1,000港元）。Mox Bank更提供Staycation優惠，很吸引吧，令人立即有衝動去申請一張Debit Card！

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沒加入Debit card但也提供支付服務的還有Livi，不過Livi連接的網絡是銀聯而不是MasterCard或Visa了。其實Livi所提供的回贈一直都很豐厚，根據華田8月底時的實測，回贈率一直介乎8%至26%不等，是完勝WeLab的，只是搖一搖的機制就是有些神秘，本質上不太有利於宣傳就是了。

不過Livi近日都反擊了一下，說她的搖一搖回贈可高達約10%，算是對WeLab和Mox的最有力回應吧。

5. 虛銀欠缺eDDA有損方便性？哪一家竟然連FPS都沒有？

先解釋一下甚麼叫eDDA，eDDA全名為Electronic Direct Debit Authorisation「電子直接付款授權指示」，簡單一點說，就是容許大家在虛銀的APP裏觸發指示至大家其他的銀行戶口把錢「拉」過來，而不用跑去其他銀行的APP把錢「推」去虛銀，是非常有效地提升客戶體驗的工具哦。

那是不是所有虛銀都有設eDDA這個如斯基本的服務呢？很抱歉，目前只有眾安銀行、WeLab、Mox和Livi容許設立eDDA，容許客戶直接在APP中把錢從其他銀行「拉」過來。

如果我想在天星銀行、螞蟻銀行及平安壹賬通中享存款優惠，那我就不能直接在1個APP完成服務，而要到其他銀行把錢「推」過來了！

當然在FPS的世界，大家會先登記自己的手機或電郵至收款銀行，那麼轉帳的時候輸入自己手機或電郵就好了，這個服務便是FPS Addressing了。很可惜這個18年9月已面世的工具，螞蟻竟然是沒有的！大家可以看看……

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(97) — 虛擬銀行服務一覽：邊間先係信心之選？】

本文由華田以及海迎共同撰寫。