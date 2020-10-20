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虛擬銀行有外幣存款服務　但冇外滙買賣變相唔吸引？

知識內涵 14:09 2020/10/20

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虛擬銀行有外幣存款服務　但冇外滙買賣變相唔吸引？

2. 有外幣存款但係冇外滙買賣？

先前提及眾安及天星均提供港幣、人民幣及美金的活期及定期存款，但現時所有虛銀都未能提供外滙買賣服務。

哈哈！在中學裡的經濟課曾經讀過「輔助品」的概念，外幣存款與外滙買賣就間接有這個關係！他們兩者的關係本是相輔相成！

假設在我在眾安或天星的戶口只有港幣，而我希望做美元或人民幣定期，沒有外滙服務的話，我便要1）先將相應的港幣轉去傳統銀行；2）在傳統銀行進行外滙買賣；然後3）再將外幣轉到虛銀再做定期啊！

假若利率差不遠，不如省下時間直接在傳統銀行做外幣定期就好了，如果是人民幣還好一點，透過FPS傳回虛銀理論上沒有手續費，但如果是美元的話便要走RTGS，大部分傳統銀行還要收手續費呢！

要吸引客戶使用外幣存款，沒有外滙服務真的不能貫徹VB給人方便的印象！

【延伸閱讀】滙豐大戰虛擬銀行　出動「邪惡」的第三擊

3. 除存款利息外，可提款Debit Card亦成功吸客？

除了存款利息外，WeLab和Mox還發行了實體Debit Card。兩張的Debit Card只會印上客戶姓名，而不設有卡號、到期日及安全碼（CVV），客戶可利用Debit Card到銀通（JETCO）或Cirrus（需收取額外費用）的自動櫃員機提款。

而眾安已宣布會夥拍Visa以先Virtual card後Physical card的方法進入Debit card市場，其餘4家虛銀則暫時未宣布任何計劃提供提款服務喇。

比較7間虛銀的基本存款服務，請到【上一頁

邊間虛銀有Debit Card？邊間虛銀連FPS都冇？【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(97) — 虛擬銀行服務一覽：邊間先係信心之選？】

本文由華田以及海迎共同撰寫。

撰文 : Wallace Tin
海迎

欄名 : 華田銀行

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