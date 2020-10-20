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【虛擬銀行】邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併

博客 18:35 2020/10/20

分享：

邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併

除仍然在試營業、由騰訊牽頭的富融銀行外，另外7家虛擬銀行已陸續於2020年正式開張。望望歷史，雖然發牌之時金管局提到希望牌照持有人在6至9個月內（即最遲2019年底）開業，但上年同一時間更爆出多家虛銀表示自己根本「未Ready」，現在總算有驚無險，遲到好過無到啦。

【延伸閱讀】【虛擬銀行】WeLab Bank（匯立銀行）回贈優惠計計數　2個Bug位要睇清楚

不過話分兩頭，大門是打開了，到底是不是真的那麼「Ready」呢？本文盤點了七家已開業虛銀（眾安、天星、WeLab 、Livi、Mox、螞蟻及平安壹賬通）所提供的產品和服務，當中包括：

  • 哪家銀行有齊港元、人民幣、美元活期加定期存款呢？
  • 哪家銀行有外幣買賣呢？
  • 哪家銀行有Debit card提款服務呢？
  • 哪家銀行有支付及回贈優惠呢？
  • 哪家銀行的轉帳服務最齊全呢？
  • 哪家銀行有提供貸款服務呢？為甚麼這個很重要呢？

哪家銀行服務最齊全最Ready呢？跟大家一起比較一下吧！

1. 基本嘅存款服務：得港幣？冇定期？

要獲得第一批客源，幾乎所有虛銀都出盡法寶以高息吸引客戶，只考慮港紙活期的話，除了WeLab和Livi只提供微薄的0.1%及0.5%以外，其餘5家都提供最少1%的活期存款利息，遠比放在傳統銀行的活期戶口要好了。

那當大家以為「活期存款」和「定期存款」是銀行必備的孖寶兄弟時，事實就是在7家已開業的虛銀中，僅有眾安、天星、WeLab三家提供定存服務。

那人民幣和美元戶口呢？不好意思，暫時只有眾安和天星有提供，不過好像大部分虛銀都是中資背景的耶……

大家要賺高息都不一定要靠定存的，天星和螞蟻就提供首20,000港元3.6%和2.5%的高息活期戶口 ，是隨時可以拿走的活期哦！活期當定期派利息，可能會成為虛銀的又一新常態了。

7間開業虛銀的存款優惠

虛銀外幣存款服務一覽，請到【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(97) — 虛擬銀行服務一覽：邊間先係信心之選？】

本文由華田以及海迎共同撰寫。

撰文 : Wallace Tin
海迎

欄名 : 華田銀行

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