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【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證

日常開支 11:40 2020/10/20

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【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證 -

政府自2018年起進行新智能身份證換領計劃，按出生年份為市民分批進行換證服務，若未在指定換證限期內完成，可被判罰款5,000元。不過，智能身份證換領中心早前因疫情而暫停服務，政府於早前公布了最新換證時間表，1970至72年出生人士須於下月起換領智能身份證。

入境事務處昨日（19日）宣布，凡於1970、1971或1972年出生的香港居民，須於2020年11月2日至2021年4月30日期間，親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。
 
申請人可使用入境處流動應用程式（iOS/Android）、登入網站或致電24小時電話預約服務熱綫2121 1234，預約辦理換證手續。入境處呼籲，申請人可於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，辦理手續時，亦須帶同其舊款智能身份證。

是次換領身份證計劃新開設了9間智能身份證換領中心，各換證中心均設有配額制度，申請人辦理申請前，需先行預約。智能身份證換領中心的地址及辦公時間

換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。
 
入境處也提醒，1962或1963年出生的舊款智能身份證持有人，其換證限期為2021年1月30日，仍未辦理換證手續的人士請盡早提出申請。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

符合申請資格人士 申請限期
於1962年或1963年出生的現有身份證持有人 2020年7月26日至
2021年1月30日
於1970年、1971年或1972年出生的現有身份證持有人 2020年11月2日至
2021年4月30日
於1973年或1974年出生的現有身份證持有人 原先公布的申請限期已不適用，相關換證時間表會再作公布。
於1975年或1976年出生的現有身份證持有人 原先公布的申請限期已不適用，相關換證時間表會再作公布。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財快訊

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