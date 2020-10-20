▲ 【理財學堂】美股受制美國大選不明朗因素 話你知點解

臨近美國大選，市場各方相繼就美國大選結果對美股走勢影響作揣測，一旦特朗普連任，或是拜登當選，對及環球金融市場帶來什麼衝擊。本來於民調指數領先特朗普的拜登，受到家族醜聞影響，令美國大選結果更添變數。對美股又有何影響？

拜登家族醜聞「突襲」 影響選情

民主黨候選人拜登爆出大醜聞後，一直迴避亦沒有開記招交代有關醜聞是否屬實。受到相關醜聞拖累，最新民調顯示拜登的支持度明顯下滑，根據美國當地一個最新民調顯示，拜登領先特朗普收窄只有7個百分點。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，現在距離投票日只有兩個星期，若醜聞持續發酵而拜登未能夠釋除疑慮，認為拜登有機會因今次致命的醜聞而敗選甚至被起訴，勢必令今次美國大選增添不明朗及不安情緒，令美股出現劇烈震盪。

為如何特朗普勝出對美股有利

有分析指，若特朗普反敗為勝，那麼應該對美股有利，的而且確現在金融市場普遍的概念亦是如此，主要是拜登上台後很大機會大幅增加資本利得稅。

拜登的政綱是建議年收入超過100萬美元的個人和夫婦的資本利得稅，從20%提高至39.6%，故拜登勝出的話投資市場較為傾向認為對美股不利，相反特朗普過去一直打正旗號要刺激股市上升。

盧楚仁：關鍵在誰掌參眾兩院

盧楚仁認為，問題不單止關乎在總統選舉，金融市場亦關心參眾兩院到底花落誰家。

在拜登未出醜聞前，民調一直反映民主黨今次不單止可以重掌白宮政權，更可以獲得參眾兩院的控制權。

現拜登出事，估計特朗普有機會連任，但參眾兩院歸民主黨控制，若這樣的話，那麼對特朗普未來四年連任的路極其難行。

投資者或先行離場觀望

現在情況錯綜複雜，有機會出現不同版本的局面，因此投資者或會先行離場觀望，又或先行部署避險及對沖的策略。

過去統計所得，大選年的美股確實升多跌少，但過去四次大選年的10月，即是2016、2012、2008及2004年的10月美股均全面下跌，再細心觀察這四次的大選年10月的下半個月，表現也是全面下跌。

反映投資者過去均會在選舉前離場，待有結果後才重新部署。

留意10月23日特朗普、拜登同場辯論交鋒

這個星期要注意香港時間10月23日星期五早上，特朗普和拜登又再同場辯論交鋒，看看特朗普能否借拜登的醜聞作翻身一戰。