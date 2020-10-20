阿根廷扒房El Gaucho推10月優惠 半價享用精選牛扒 消費錦囊 10:30 2020/10/20 分享： 阿根廷扒房El Gaucho最近推出10月優惠，可以半價享用指定牛扒，各位「食肉獸」千萬不能錯過！ 阿根廷扒房El Gaucho主廚於10月的每一天為大家挑選優質牛扒，並以半價發售。需要注意，優惠只適用於訂座客人。 地址：中環些利街2-4號UG及1樓 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 KFC早餐優惠券 豬柳滑蛋包餐$19（附優惠券） 今日 KFC早餐優惠券 豬柳滑蛋包餐$19（附優惠券） 莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 2020/10/19 莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 2020/10/19 輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 【Flycation】香港航空推「飛悅香港」觀賞日落航班 100張機票極速售罄 2020/10/16 【Flycation】香港航空推「飛悅香港」觀賞日落航班 100張機票極速售罄 【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔 每位低至398元 2020/10/16 【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔 每位低至398元 著數優惠