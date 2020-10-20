阿根廷扒房El Gaucho推10月優惠　半價享用精選牛扒

阿根廷扒房El Gaucho最近推出10月優惠，可以半價享用指定牛扒，各位「食肉獸」千萬不能錯過！

阿根廷扒房El Gaucho主廚於10月的每一天為大家挑選優質牛扒，並以半價發售。需要注意，優惠只適用於訂座客人。

地址：中環些利街2-4號UG及1樓

撰文：hket小編