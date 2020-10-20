新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 滙豐信用卡：崇光百貨消費享額外7%「獎賞錢」回贈

由即日起至2021年1月5日，於崇光百貨（SOGO）累積合資格簽賬滿2,000港元或以上，可享額外7%「獎賞錢」回贈，可享高達額外$700「獎賞錢」。

另外，由2020年11月4日至17日，透過滙豐Reward+的「賞付款」功能以「獎賞錢」繳付於崇光百貨之簽賬，可享雙倍兌換率，$1「獎賞錢」=扣減2港元，每位持卡人最多可使用$150「獎賞錢」。

優惠詳情

2. 7-Eleven：買7-SELECT熱狗／熱捲餅送葡萄適

由即日起至10月23日，於7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT熱狗／熱捲餅，即送葡萄適能量飲品可樂味300毫升1支。

7-SELECT雙色芝士熱狗($22/件)

7-SELECT火雞腸熱狗($18/件)

7-SELECT辣肉腸菠蘿芝士熱捲餅 ($18/件)

7-SELECT香辣肉醬腸仔熱捲餅 ($18/件)

3. 東海堂：白桃茉莉果茶買一送一

由即日起至10月23日，東海堂推出白桃茉莉果茶買一送一優惠。優惠只適用於中午12時至下午6時。產品數量有限，售完即止。

只限以下分店供應：

•尖沙咀天星碼頭 •葵芳新都會廣場•將軍澳廣場 •金鐘廊 •宇晴匯 •中環萬宜大廈•奧海城一期 •大圍富嘉花園 •北角友邦廣場 •筲箕灣東大街 •將軍澳新都城二期 •元朗教育路 •九龍貿易中心•馬鞍山廣場 •屯門巿廣場一期

撰文：hket小編