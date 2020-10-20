  • 22°C
香港時間 : 20201020日 (二) 07:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐信用卡於SOGO消費享額外7%「獎賞錢」回贈　7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅​​​​​​​送葡萄適

消費錦囊 07:00 2020/10/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 滙豐信用卡：崇光百貨消費享額外7%「獎賞錢」回贈

由即日起至2021年1月5日，於崇光百貨（SOGO）累積合資格簽賬滿2,000港元或以上，可享額外7%「獎賞錢」回贈，可享高達額外$700「獎賞錢」。

另外，由2020年11月4日至17日，透過滙豐Reward+的「賞付款」功能以「獎賞錢」繳付於崇光百貨之簽賬，可享雙倍兌換率，$1「獎賞錢」=扣減2港元，每位持卡人最多可使用$150「獎賞錢」。

優惠詳情

2. 7-Eleven：買7-SELECT熱狗／熱捲餅送葡萄適

由即日起至10月23日，於7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT熱狗／熱捲餅，即送葡萄適能量飲品可樂味300毫升1支。

  • 7-SELECT雙色芝士熱狗($22/件)
  • 7-SELECT火雞腸熱狗($18/件)
  • 7-SELECT辣肉腸菠蘿芝士熱捲餅 ($18/件)
  • 7-SELECT香辣肉醬腸仔熱捲餅 ($18/件)

3. 東海堂：白桃茉莉果茶買一送一

由即日起至10月23日，東海堂推出白桃茉莉果茶買一送一優惠。優惠只適用於中午12時至下午6時。產品數量有限，售完即止。

只限以下分店供應：

•尖沙咀天星碼頭 •葵芳新都會廣場•將軍澳廣場 •金鐘廊 •宇晴匯 •中環萬宜大廈•奧海城一期 •大圍富嘉花園 •北角友邦廣場 •筲箕灣東大街 •將軍澳新都城二期 •元朗教育路 •九龍貿易中心•馬鞍山廣場 •屯門巿廣場一期

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 麥當勞2021媽咪會會員優先登記　土司工坊OpenRice外賣自取全單8折
2020/10/19
麥當勞2021媽咪會會員優先登記　土司工坊OpenRice外賣自取全單8折
今日優惠精選 - Toast Box招牌星洲叻沙買1送1　OK便利店$100/8件Dreyer's雪糕
2020/10/16
Toast Box招牌星洲叻沙買1送1　OK便利店$100/8件Dreyer's雪糕
今日優惠精選 - MOS Burger吉列帆立貝漢堡半價　SUKIYA油麻地店買主餐送購物袋​​​​​​​
2020/10/15
MOS Burger吉列帆立貝漢堡半價　SUKIYA油麻地店買主餐送購物袋​​​​​​​
今日優惠精選 - 名牌嬰童服飾及用品展低至1折　一粥麵煲仔飯早鳥優惠送新鮮時菜
2020/10/14
名牌嬰童服飾及用品展低至1折　一粥麵煲仔飯早鳥優惠送新鮮時菜
今日優惠精選 - 稻香椰皇燉燕窩$38　大家樂四人歡聚盆菜早鳥優惠$268
2020/10/13
稻香椰皇燉燕窩$38　大家樂四人歡聚盆菜早鳥優惠$268
著數優惠

下一篇文章

眾安銀行首張扣帳卡ZA Card面世　網購享高達6%回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
眾安銀行首張扣帳卡ZA Card面世　網購享高達6%回贈
眾安銀行首張扣帳卡ZA Card面世　網購享高達6%回贈