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【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則

退休及生活保障 18:42 2020/10/19

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【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則

不少人渴望達到財務自由，可以提早退休、享受自主生活。不過，想達到財務自由並非一朝一夕的事，需要長遠的計劃及目標。美國財務策劃師撰文分享親友提早退休的故事，並從中歸納出3個理財原則。

財務策劃師Chloe A. Moore於Business Insider撰文，分享她叔叔靠3個理財原則，在56歲提早退休，分別是儲蓄、不借貸及長期投資。

1. 盡早開始儲蓄

年紀愈輕愈容易培養儲蓄習慣，因為負擔較少。Moore的叔叔由畢業後第一份工作就開始儲蓄，儲蓄金額更會隨收入上升而增加。

隨着人生踏入不同的階段，各類開支亦會增加，從中找出能夠省掉的開支用作儲蓄就會愈發困難。不過，如果你愈早開始儲蓄，就可以愈早享受到複息效應的威力。

到底要儲多少錢？Moore的叔叔把儲蓄率訂為收入的15%或以上。有研究指出，若退休儲蓄目標不變，愈遲開始為退休預備，儲蓄比率便需相應提高。15%的儲蓄率是不錯的開始，若想提早退休，更可提高儲蓄比例。

不過，Moore亦提醒儲蓄金額是視乎個人能力而定。如果一開始只能儲收入的10%，亦可按年增加儲蓄比例，直至達到目標的儲蓄金額為止。

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2. 借貸前宜三思

現時無論借貸或使用信用卡消費都非常容易，但長遠來說，會對財務狀況造成負面影響。除了日常生活開支外，亦需預留資金還債或找卡數，變相要推遲退休計劃。

Moore的叔叔建議在借貸之前，先考慮幾個問題：

  • 是否真的值得借貸？
  • 如果我用信用卡買自己想要的東西，會為自己將來財務狀況帶來多大負擔？
  • 如果想進修或考取其他學位，對日後的收入會否有幫助？

Moore一直把叔叔的話銘記在心，亦造就她在大學畢業時，其學生貸款僅有不足10,000美元的欠款。

如果你正面對債務問題，應先處理高息欠債，其後再處理較低息的貸款。當你愈早還清債務，就愈早可以進行儲蓄及投資。

55歲「提早退休」 靠6項投資自製長糧【按此

3. 進行長期投資

投資是一個長期計劃。在疫情大流行的時候，很多新投資者會轉投股票市場，希望可以短炒獲利。透過波動市短炒獲利或會適得其反，分散投資就可以減低因個別股票大起大落的風險。因為當市況波動時，如果抱着短期致富的心態，很容易會作出情緒化的決定，出現高買低賣的情況。

當市場或經濟不景氣，應該怎麼辦？Moore的叔叔會預備一筆應急錢，來應付突如其來的開支或失業期間的生活費。此外，他亦會準備一筆錢以應付未來3至5年的支出。由於這筆錢是以現金形式存起來，因此不受市場波動影響。

另外，Moore的叔叔亦有一個帳戶用來投資個股，但僅佔整個投資組合的10%。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 退休理財

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