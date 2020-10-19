【月供股票】月入3萬用1萬月供盈富（02800）、恒地（00012）　是保守還是進取？

▲ 【月供股票】月入3萬用1萬月供盈富加恒地 是保守還是進取？

月供股票一直被視為懶人投資的方法之一，讓投資者毋須每天緊貼市況，進行財富增值。月供股票好處是能在股票價格較低時購入較多股票，而在價格較高時則購入較少股票，將投資成本價「拉勻」。

每月1萬月供盈富加恒地

一位月入30,000元的投資者，每月用人工的三分之一月供盈富基金 （02800） 及恒基地產 （00012） ，每隻股份各供5,000元，其餘開支︰家用7,000元、個人儲蓄5,000元，剩下的為個人使費。但他卻認為此方法去儲錢有些緩慢。

【月供股票】月供股票愈供愈跌？ 理財專家龔成教你月供股票投資策略

他目前持有股份包括盈富基金、恒基地產、中銀香港 （02388） 、海外宏洋集團 （00081） 及阿里巴巴 （09988） ，他不知道應否賣掉這些持倉，換入其他更好的股份。

可考慮棄恒地換入增長股

證券持牌人、專欄作家龔成認為組合中持有的股票，基本上都無問題，可以繼續持有。

至於月供股票方面，龔成指雖然都是優質股，但只是平穩增長型，財富增值的確不會太快，如果希望更快儲到錢，可以加入一些較有增長力的股份。

若要盈富基金和恒地兩者選其一，龔成認為可保留盈富基金，放棄恒地並轉供其他股份，或將部分恒地的資金轉供其他較具增長力的股份。

可考慮的月供名單：

龔成亦提醒，增長股的波動性與風險比其現有的月供股份較大及較高，風險及回報就要投資者自己作出平衡。

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責任編輯︰陳啟昌