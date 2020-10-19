【退休規劃】「退休股票倉」的8大原則　曾智華：股票忌犯「範式轉移」（Paradigm Shift）

▲ 【退休規劃】退休股票倉」的8大原則 股票忌犯「範式轉移」（Paradigm Shift）

專欄作家曾智華指，他的「退休股票倉」與不少大型穩健退休基金無太大分別，包括：中電（00002）、煤氣（00003）、港鐵（00066）、港交所（00388）、領展（00823）。

當中並沒有匯控（00005）。所以，匯控反口不派息兼股價插水，算是避過一劫。

曾智華指，他的個人「退休倉」於十年前是揸匯控的。但為何最後全面清貨？因其犯了前文所述第8項準則，即是出現「範式轉移」。

這個學術名稱，意指原本有利的條件起了變化，甚或失去。

香港九七後，正正有這個現象。故此，一切變差，其實是可以預期的。

回說匯豐，九七前一直受港英政府保護，九七前後又因中國起飛，盈利滾滾而來。假若，繼續如此，食正中國開放，大量經濟活動必須經香港，作為香港「第一銀行」，匯豐豈不發過豬頭？

可惜，其董事局作了一個非常大的錯誤決策，放棄專注中國及香港，改而變身做世界銀行（World Bank），更將總部遷冊到英國，再積極擴展全球業務。

志向，當然不小。但卻自製「範式轉移」，放棄一個非常安全又熟悉的揾大錢環境，改打「世界波」，走進大鱷如麻的美國市場。

終於，一次金融海嘯慘被美國「撳住搶」，令自己慘變進退兩難。

除了匯控，香港投資者大部分亦經歷過一次「範式轉移」的創傷，正是當年好地地的「八號仔」，落在財技高手李澤楷手。

結果，由一隻非常穩健的公用股搖身一變，成「拆骨槓桿股」。之前，走唔切者，全部「一網成擒」！

經此一役，就變免疫，不用再交「範式轉移」昂貴學費了！

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