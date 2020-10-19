立橋人壽推出全新短期儲蓄保、年金及人壽保障計劃

立橋人壽今天宣布推出三項全新的短期儲蓄保險計劃、延期年金計劃及人壽保險計劃。客戶只須短期供款，即可享有人壽保障及穩健保證回報，以配合不同的理財需要。

五年儲蓄保障計劃 每年保證回報最高3.27%

立橋人壽於今年7月推出美元保單的「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2（美元）」，今次新增港元貨幣的選項。港元及美元貨幣的保單的保單期同為5年，投保人只需繳付2年保費，期滿可獲享保證現金價值。以2年保費繳付計算，每年保證回報率為2.8%（港元保單）及3.27%（美元保單）。

延期年金計劃擴闊投保年齡 每年保證回報最高3.15%

另外，立橋人壽推出優化版的「『存』為未來（優越）延期年金計劃」，投保年齡擴闊至35歲至60歲，該計劃亦是合資格可扣稅延期年金計劃之一。

優化版的「存」為未來（優越）延期年金計劃提供105%身故賠償，年繳保費由4,900美元起。假設於35歲投保，只需繳付5年保費，於50歲開始起便可獲享20年每月保證固定年金收入，保證每年回報為3.15%。

由即日起至12月31日，投保「存」為未來（優越）延期年金計劃的客戶，可享首年保費6折優惠。

壽險計劃 保證紅利價值最高2%

「享裕一生壽險計劃」除了提供終身人壽保障外，同時提供保證現金價值、非保證歸原紅利及終期紅利，長期保證每年回報率高達2%，如連同非保證歸原紅利及終期紅利，預期每年回報率為5.1%。

計劃特設終期紅利鎖定及靈活提取現金價值選項，客戶可選擇於第15個保單周年日及/或其後的保單周年日，將部分終期紅利的現金價值轉為紅利，以積存生息，及可於指定保單周年日起選擇靈活提取保單現金價值，切合個人財務需要。

如受保人於保單生效期間不幸身故，身故賠償最高可達已繳總保費之150%或保證現金價值加上歸原紅利（如有）的面值及終期紅利（如有）的面值，以較高者為準。

即日起至12月31日，成功投保「享裕一生壽險計劃」的客戶，可享首年保費9折優惠。

責任編輯︰陳啟昌