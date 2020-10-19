眾安銀行首張扣帳卡ZA Card面世　網購享高達6%回贈

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）推出的Visa扣帳卡ZA Card正式面世，ZA Card不設年費、利息和逾期費用。在推廣期內，憑ZA Card網購可享高達6%現金回贈，於Deliveroo戶戶送訂餐更可享11%現金回贈。

網購高達6%現金回贈

由即日起至2021年1月31日，於Deliveroo戶戶送訂餐並用ZA Card付款，即享11%現金回贈。落單時毋須輸入優惠碼，於Deliveroo戶戶送每簽帳1港元可獲得11個ZA Coin。在推廣期內，憑ZA Card進行網上簽帳，可享高達6%的現金回贈。

ZA Card的回贈將以ZA Coin形式發放，並於交易授權完成後，存入客戶的ZA Coin戶口。客戶可透過ZA Bank App查看ZA Coin相關紀錄，並把ZA Coin轉換為現金，存放於活期存款戶口内。每100個ZA Coin可兌換現金1港元。每月可賺取的ZA Coin上限為20,000個，即可兌換成200港元。

另外，由即日至2021年1月14日，憑ZA Card於特選商戶購買咖啡，即享買一送一優惠。每日限用優惠一次，名額有限，先到先得。

責任編輯：曹佩鈞