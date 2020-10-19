▲ 【MPF】強積金回報真的不敵通脹？

最近，有工會發表調查指有相當受訪者不滿強積金表現，認為多年來強積金回報都追不上通脹。究竟這調查結果是否反映現實情況或只是受訪者的印象？

年率化回報達4.2% 跑贏通脹

強積金制度自2000年12月1日實施，今年踏入20周年，截至2020年8月底，強積金總資產已突破1萬億元，當中約3,200億元為扣除收費後的淨投資回報，而扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%，高於同期的1.8%通脹率。事實上，若仔細分析不同強積金基金類別的1年期以至5年期的年率化回報率，並與同期通脹率比較，會發現大部分強積金基金均跑贏通脹。

以1年期回報率為例，99%強積金基金的回報高於同期-0.5%的通脹率，各類別強積金基金錄得介乎1.1%至14.6%的平均年率化回報，當中股票基金和混合資產基金更分別錄得14.6%和11.4%的回報，債券基金亦有4.3%的回報，遠高於同期通脹率。

若以5年期年率化回報與同期通脹率比較，則有近8成的強積金基金追過通脹。有個別類別的強積金基金，例如股票基金、混合資產基金和債券基金則錄得介乎2.7%至7.8%的平均年率化回報，高於同期2.3%的通脹率。

揀選適合自己的投資組合

強積金投資回報與基金選擇息息相關，亦須視乎參加計劃及作出供款的時間，以及有關基金所投資的市場的表現而定。此外，留意到計劃成員一般都對不同基金的投資目的並沒相關認知。因此，在選擇基金作投資組合前，計劃成員需要了解不同基金的投資目的怎樣幫助他們的退休儲蓄。舉例說，股票基金的投資目的主要是作資本增值；強積金保守基金主要是以保本為投資目的。

對於年輕的計劃成員，因距離退休尚有一段時間，可承受的風險能力相對較高，投資取態可較為進取以增值其資本。若年輕的計劃成員選擇了比較保守的基金（如強積金保守基金）作為主要的長綫投資組合，其回報便很大機會跑輸通脹，不利資本增值。相反，隨着年紀漸長至臨近退休的投資風險就可逐步降低，以達致「持盈保泰」，盡量鎖定多年來已累積的強積金。

預設投資策略 方便之選

如果打工仔缺乏時間或投資知識打理強積金，則可考慮選擇「預設投資策略」（DIS）。它的優點是會隨成員的年齡自動降低投資風險、分散投資環球市場和設有收費上限。截至今年8月，DIS下的「核心累積基金」和「65歲後基金」自實施以來的年率化回報分別為7.1%和5.1%，雙雙跑贏同類型的混合資產基金，絕對是一個方便的投資策略。

由此可見，打工仔在選擇基金時應該「停一停、諗多諗」，因應自己的退休目標和風險承受能力，研究怎樣投資才可令退休儲備增值。打工仔亦可善用積金局的「強積金基金平台」等工具認識各類強積金基金、風險水平、收費及投資表現等，從而作出明智的選擇。

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