Netflix《陰宅怪事》　鬼故包裝的愛情故事

▲ Netflix原創驚慄劇《陰宅怪事》，是2018年10月推出即口碑載道的《陰宅異事》姊妹作，同樣葉底藏花，續以靈異手法談親情說愛情，教觀眾放下觀自在。

鬼怪故事一向捧場者眾，臨近萬聖節就最啱睇恐怖片，剛於上周五上架的Netflix原創驚慄劇陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor），便是2018年10月推出即口碑載道的《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）姊妹作，同樣葉底藏花，續以靈異手法談親情說愛情，教觀眾放下觀自在。

一上架即打入Netflix香港節目排行榜第3名的《陰宅怪事》，雖是《陰宅異事》的續作，卻是全新故事篇章，劇情承接並沒有連貫性，回歸的原班人馬其中4位演員，亦有更細緻出色的表現。今輯貫徹系列向來不是賣弄驚嚇元素的風格，人情味更濃，配合伏綫埋得更深的共9集劇情，結局圓滿收網令觀眾驚喜連連，感人至深。

▲ 《陰宅怪事》一眾人等都像被神秘力量鎖困在莊園內，跟Flora的玩具娃娃屋與人偶沒甚差別。

《陰宅異事》續篇心魔更纏人

一如上輯藉着經常穿插的倒敘畫面，描繪一個破碎家庭必須面對關於他們老房子的恐怖回憶，利用恐怖故事包裝大量的親情與人生際遇刻劃。《陰宅怪事》改編自被評論家譽為「二十世紀最好的恐怖小說」、Henry James於1898年出版的《碧廬冤孽》（The Turn of the Screw），故事繼續圍繞一個家庭及一間大屋而發展，描述年輕美國女子Dani前往英國一幢鄉間莊園，擔任一對兄妹Miles及Flora的家庭教師（又稱互惠生 / Au Pair），卻遇上一連串毛骨悚然的恐怖事件。

▲ 莊園內主僕6人關係親厚猶如一家人。

觀眾剛開始會以為本劇又是一個鬧鬼故事，慢慢發覺並懷疑劇中人是真的遇上了靈異事件？還是自己的心魔？一如劇名的「Haunting」，真正恐怖的並非凶宅內嚇人的鬼魅，而是被心魔纏繞，愈早直視創傷、接受放下，愈早得解脫享受自在人生。

3大看點

①猜猜誰是鬼

本劇重點講「死亡並不是消失」，所以在大屋生活的未必全部都是人，一眾角色受前女主人Viola執念形成的重力阱所困，沒辦法走出莊園邊界，每日都過着重複陷入回憶穿越時空的無間地獄噩夢，是人是鬼連角色本身也不覺察！

▲ Miles被其叔叔前助手Peter誘惑去執行危險的鬼魅遊戲。

②童星搶鏡

劇中兩位小童星特別是飾演Miles的Benjamin Evan Ainsworth，演技亮眼又成熟得正如Flora的口頭禪：perfectly splendid。他倆早知鬼魂的存在，並且帶出角色與這些鬼魂如索命的湖中女人之關鍵連結，所以這兩位童星才是劇初經常提起的「鎖匙」。

▲ Flora與前任家庭教師Rebecca感情甚佳，經常在湖邊談心，其口頭禪也是從她身上學回來。

③以愛治創傷

Henry James的小說風格向來是恐怖外衣包裝淒美的愛情故事，劇中有多條令人扼腕的感情綫，每個角色也有自己的故事、夢想及創傷遺憾，歷劫過後唯有愛長存，正如劇終時新娘聽罷Dani的愛人Jamie所說的莊園傳說有感而發：「這不是鬼故事，是愛情故事。」

▲ 早於新冠肺炎疫情爆發前，《逃出危城》首季8集劇情已很有前瞻性地講出一種會入侵人體肺部的未知病毒，將莫斯科變成了末日死城。

同場加映：俄劇《逃出危城》：神預言世紀疫症

2019年已於俄羅斯推出、今年10月7日上架的Netflix原創劇《逃出危城》（To the Lake），顧名思義，劇情也跟湖有關，不過卻非索命而是救命的最後一根稻草。早於新冠肺炎疫情爆發前，首季8集劇情已很有前瞻性地講出一種會入侵人體肺部的未知病毒，將莫斯科變成了末日死城。根據蛛絲馬迹，病毒來源有機會來自中國，儼如神預言，也跟韓劇《屍戰朝鮮》有異曲同工之妙，疫下看此劇別有一番滋味。

▲ 莫斯科爆發神秘病毒，在主要幹道實施封城禁止人車出入的軍人，身份成疑。

這齣俄羅斯首批自家製作談及世界末日的驚慄劇原名為《Epidemiya》，近日攻佔香港節目排行榜第4名，改編自Yana Vagner撰寫的暢銷書《Vongozero》，反而像一套恐怖片包裝的家庭倫理劇。講述莫斯科突然遭受不明病毒襲擊，受感染的人類會咳血、眼睛變紅、三四天內死亡，導致全國政府機關癱瘓、停電缺水，人民為了爭奪糧食溫飽而大打出手，以保護家人與愛人。原本就互看不順眼的3個家庭誤打亂撞展開逃往維戈澤羅湖（Lake Vongozero）的救命之旅，這湖真的有遺世獨立的方舟能讓他們安然度過疫情？