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【中美角力】中美科技脱鈎無可避免？　推算4種可能結局

理財學堂 11:08 2020/10/19

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【中美角力】中美科技脱鈎無可避免？推算4種可能結局 -

TikTok、WeChat仍有危機

另一邊廂，對於營運TikTok的字節跳動、以及WeChat的騰訊來說，眼前仍是被動角色，字節跳動被迫讓利，擬割讓TikTok部分股權予美企，以所謂「賣盤」折衷方式走過場，不過卻仍待華府拍板；而WeChat也暫獲法院「恩准」可毋須下架，兩企或可暫舒一口氣，但特朗普政府的大刀卻仍高高舉着，危機依然。

倘由國家對策看，當前中國在美國全面擠壓下，尤其是經貿及科技趨向切割，確是措手不及而陷入困境。不過，凡事總有一體兩面，美國一波又一波的狙擊，反倒迫中國科企自我改革升格，也讓政府認清形勢，了解國家在科技領域的不足及軟肋，加速製造業轉型升級、完善高科產業鏈供給、知識產權保護法規，以及統籌和協調未來高科產業的相關發展，這從政府近期迅速制定及推出相應措施和政策可知一二。

中國大力扶持科企　提高生產力

其實，這場被內地比喻為中國「新長征」的國產自主高科技競賽，據報中央已將半導體等高科產業納入「十四▪五」規劃，未來五年將傾國家之力投入十萬億元人民幣予高科產業升級、高校專項研究及人才培養等。中央將在財税方面扶持高科企業加速研發力度，提升自主技術的高度。

另方面，中科院亦於九月中發布晶片「卡脖子」領域的專項研究，集中力量鑽研關鍵技術，並成立專門領導小組及先導專項，統籌國內相關研究及分工，擴大與企業合作，尋求解決當前面對的美國技術封鎖。一時間，舉國上下一片科技熱，「科技興國」驟然升溫，也成未來必走之路，中美科技角力儼如一場比併國家毅力意志的無硝持久戰。

中美科技脱鈎無可避？4種可能結局【下一頁

中芯華為晶片生產 仍能追落後嗎？【上一頁

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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