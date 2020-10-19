▲ 【中美角力】中美科技脱鈎無可避免？推算4種可能結局 -

美中科技脱鈎無可避？ 推算四大可能結局

綜觀目前環球政經形勢，既然大國崛起競爭無可免，美中科技脱鈎又是否無可避呢？這須從短期及長期來看，或許會有4種可能結局 ：

第一，美中科技徹底脱鈎，中國被排擠出美國及其主要盟友市場，雖然出現這極端情況微乎其微，起碼耗時數以年計，但卻不能完全抹煞，對美國也是傷人損己的下策，除非政治因素遠遠凌駕經濟利益考量。

第二，美中核心科技互不從屬，形成兩大陣營並存，平起平坐，實行以兩國為首的高科標準制度及商品制式，這種演變同樣耗時長久，出現概率相對也不低，對中國或許是不錯的結果。

第三，中國核心科技發力，彎道超車，獨佔鰲頭，美國相對優勢衰落，出現這情況也絕非想像，只是還須假以時日及政經大環境配合。

第四，美中政治妥協，煞停科技戰，以求局部合作，達致雙方互利共贏，全球得益，相信這是絕大部分國家樂見局面，也是未來可能因某屆美國白宮易主而發生變化，而對於中國來說，若在科技競爭實現均勢，你中有我、我中有你地交錯進步，相信也是不錯的出路。

美方或局部脱鈎 華企不可不防



總括而言，美中科技脱鈎長期存在很多變數，但短期內徹底硬脱鈎概率並不高。不過，值得關注的是，中美科技戰因美國政情關係，大方向短期內相信難以轉變，但要警惕科技戰可能不會只有一個主戰場，當前中國在晶片等核心領域遭遇狙擊，未來在對美技術高依存度的行業風險亦較高，例如計算機、醫療藥品技術及基礎材料等，美國可能會先選擇局部脱鈎這些收益大、成本低的行業，華企不可不防。



世界科技沒有永遠的領先，只有不斷的超越；世界商業也是多元共存，並非零和遊戲，而是互惠共贏，若能領悟箇中道理，在公平競賽中你追我趕，則以欺壓式横蠻手段進行的所謂科技戰、貿易戰真的可免了。

科企屢面臨封殺 中方如何應戰？【上一頁】

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。