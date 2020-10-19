▲ 【中美角力】中美科技脱鈎無可避免？推算4種可能結局 -

美中經貿利益縱横交錯，背後無不牽涉科技實力較量，科技戰由2018年「中興事件」打響炮火，美國封殺中國高科企業有增無減，處處設防，層層打擊，可謂全方位立體式切割追殺。由此美中走向科技脱鈎之說甚囂塵上，最終會否噩耗成真，以致一拍兩散，兩敗俱傷累及環球皆輸？抑或只是悲觀者杞人憂天，庸人自擾而已？

美國結派圍堵中國 華資科企屢受打擊



無疑，科技力量意味生產力，是大國競爭的制高點。美國特朗普政府挾着強大國家之力，在全球拉幫結派圍堵中國，以「五眼聯盟」（美、英、加、澳、紐）為核心，極限施壓打擊華資科企在各國市場的擴張。



不過，在形勢比人強之下，中國科企龍頭負隅頑抗，卻並未因此驟然倒下，相信未來也不會輕易消聲匿跡。至於中國政府，不但沒有退縮之意，更毅然迎難而上，祭出多項應對措施及政策，銳意擺脫美國在高科技關鍵領域的緊箍咒。無可否認，眼前中國整體科技實力處於劣勢，只能見招拆招，缺乏有力反擊能力，不過可以預期的是，雙方一場持久的龍鷹之鬥還在後頭。

中芯華為晶片生產 仍能追落後嗎？

若從企業層面看，中芯及華為目前只能無奈接招捱打，見步行步分兩條腿走路，即短期權宜之計是從各地大量訂購晶片囤貨，以空間換取時間紓緩衝擊；長遠自主創新則要改弦易轍，獨立開發高端晶片核心技術，撇開美國在關鍵專利技術的「卡脖子」封殺。

當然，所謂知易行難，在完全去美國化下，中芯目標今年底前建立40納米生產綫，三年內進階28納米晶片，距離目前高端的7納米甚至5納米似乎遙不可及，而最關鍵所需的先進光刻機亦因美國阻撓令挪威無法交貨。不過，晶片行業特質是低端可以跨步躍進，愈高端則每納米升級愈難，所以高通、台積電和三星等半導體領跑企業或已面臨樽頸須慢下來，令後來者中國企業有機會發力追趕。

至於華為，在美國封殺初期早已耗巨資從台積電及聯發科大舉入貨，而高通在美禁令生效後雖獲准有條件繼續供貨，恐怕亦非可靠長久之計。因此，華為未來出路還是要全力自主研發晶片及作業系統，但華為旗下的海思及鴻蒙是在美國技術基礎上開發出來，相信短期也難以撇除美制基石而在空中樓閣改建加建，一蹴而就取得重大進展。

科企屢面臨封殺 中方如何應戰？【下一頁】