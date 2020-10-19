莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150

由即日起至11月30日，顧客於莎莎O2O店單一消費淨價滿$700，於優惠代碼一欄輸入 「PAYME1」，並以 PayMe付款即減$150。



優惠只適用於莎莎O2O網店。優惠期由即日起至11月30日。每位PayMe 客戶優惠期內只可享用優惠一次 。優惠數量有限，先到先得，額滿即止。本優惠不可與其他優惠同時使用。如退貨後適用產品金額未達到優惠指定金額，顧客將不能享用優惠。

莎莎O2O網店

撰文：hket小編