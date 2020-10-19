莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150 消費錦囊 10:30 2020/10/19 分享： 由即日起至11月30日，顧客於莎莎O2O店單一消費淨價滿$700，於優惠代碼一欄輸入 「PAYME1」，並以 PayMe付款即減$150。 優惠只適用於莎莎O2O網店。優惠期由即日起至11月30日。每位PayMe 客戶優惠期內只可享用優惠一次 。優惠數量有限，先到先得，額滿即止。本優惠不可與其他優惠同時使用。如退貨後適用產品金額未達到優惠指定金額，顧客將不能享用優惠。 莎莎O2O網店 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 今日 輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 【Flycation】香港航空推「飛悅香港」觀賞日落航班 100張機票極速售罄 2020/10/16 【Flycation】香港航空推「飛悅香港」觀賞日落航班 100張機票極速售罄 【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔 每位低至398元 2020/10/16 【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔 每位低至398元 AEON 33周年特賣 精選貨品$30/3件（多圖） 2020/10/16 AEON 33周年特賣 精選貨品$30/3件（多圖） 泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一 2020/10/16 泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一 著數優惠