  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

莎莎O2O網店 x PayMe 消費滿$700即減$150

消費錦囊 10:30 2020/10/19

分享：

由即日起至11月30日，顧客於莎莎O2O店單一消費淨價滿$700，於優惠代碼一欄輸入 「PAYME1」，並以 PayMe付款即減$150。

優惠只適用於莎莎O2O網店。優惠期由即日起至11月30日。每位PayMe 客戶優惠期內只可享用優惠一次 。優惠數量有限，先到先得，額滿即止。本優惠不可與其他優惠同時使用。如退貨後適用產品金額未達到優惠指定金額，顧客將不能享用優惠。

莎莎O2O網店

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
今日
輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
【Flycation】香港航空推「飛悅香港」觀賞日落航班　100張機票極速售罄
2020/10/16
【Flycation】香港航空推「飛悅香港」觀賞日落航班　100張機票極速售罄
【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔　每位低至398元
2020/10/16
【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔　每位低至398元
AEON 33周年特賣　精選貨品$30/3件（多圖）
2020/10/16
AEON 33周年特賣　精選貨品$30/3件（多圖）
泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一
2020/10/16
泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一
著數優惠

下一篇文章

輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起
【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？