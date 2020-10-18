【移民荷蘭】90後港女生赴荷蘭升學　曾寄100份履歷終獲聘　居當地5年可申請入籍

到外國升學，再於當地工作，是不少人移民海外的途徑。早在3年多前，現年26歲的Ally因受工作前景吸引而選擇到荷蘭阿姆斯特丹進修，現時任職當地大型銀行，只要居住滿5年便可申請入籍。

▲ 現年 26 歲的Ally，當初因工作前景而選擇到荷蘭升學。

寄100份履歷終獲銀行長約

她直言在荷蘭找工作也不容易，一般需時數個月至半年不等。Ally大半年間曾投寄超過100份履歷，最後幸運地在畢業前獲得當地大型銀行聘為長工（Permanent Contract），現職管理和策劃工作。

找工作困難並非因為語言，原來當地只要英文流暢，即使不懂荷蘭語也沒問題。反而是當地年輕碩士生比比皆是，不少大公司請人最低要求至少需達碩士學歷。而且大部分公司聘請職位相對專門，即使Ally修讀國際關係，而有不少跟商業相關的資歷，也被不少公司回絕。另一方面，歐盟有規定要先保障當地人的工作機會，一份職位空缺需先對內對外都招聘不果，才可聘請非歐盟人士。加上申請工作簽證需費過千歐元/約過萬港元，種種因素下導致她求職困難。

「就經驗之談，與IT和數據相關的資格，如軟件開發、數據工程等前景較優，銀行和大機構都需要這些工種，有擁3年經驗朋友任職IT合約工，起薪點已有7,000歐元（約6.4萬港元）月薪。當地人對亞洲人印象不俗，覺得我們有不同視野和勤力。」

▲ 當地生活壓力比香港少，可更專注自己生活，心理健康更好。

有實習經驗 更利求職

她的搵工秘訣是不要放棄，經常做資料搜集，每間公司寄出獨特的履歷等，但最重要的還是建立人際網絡，其中實習工作的幫助最大。在當地，即使是初階工作，亦要求職者需有工作經驗，故不少學生會找實習工作。「這邊的實習可長達半年至1年，比香港只做一個暑假為長，有更多機會可以接觸大項目。對工作經驗不多的人來說很不錯，公司更有機會給予Return Offer。」

不過，大部分公司聘請實習生時，會要求對方為未正式畢業的「註冊學生」（Registered Student），有不少學生會選擇延期畢業以換取實習機會。

但對非歐盟學生來說，延期畢業成本頗高。以1年碩士學費為例，歐盟學生需付不多於2,100歐元（約1.9萬港元），非歐盟學生可達8,000至20,000歐元（約7.3萬至18萬港元）。

稅率高但福利好

阿姆斯特丹有特別的工作文化，公司會讓僱員彈性選擇上班時數32、36或40小時，一年享27日有薪假期（根據工時調整），包全年交通費用和每年1,500歐元（約1.4萬港元）學習津貼。

至於當地人工，視乎工種和公司規模，細公司的碩士畢業生起薪點年薪約3.6萬至4萬歐元（約33萬至36萬港元），大公司或銀行見習行政人員，年薪約4.8萬至5萬歐元（約44萬至46萬港元）起跳。

稅率方面採累進制，為30%至52%不等，換句話說，分分鐘人工不見一半。惟當地福利不錯，譬如當地實行強制性全民醫療保險，月付130歐元/約1,200港元的計劃，每年首300歐元/約2,700港元醫藥費自付，超過便由醫保支付，有癌症或大手術等便會全包。

當地公司普遍重視Work-Life Balance而甚少OT，Ally也有機會得以繼續進修，她現正修讀萊頓大學兼讀制金融法碩士。

▲ 因工時穩定，Ally現正半工讀修讀萊頓大學兼讀制金融法碩士。

▲ 萊頓大學附近景色如畫，令人心曠神怡。

1.8萬港元租1,200呎單位

現時Ally居住於阿姆斯特丹金融重鎮Zuidas，租住1,200呎中層單位連露台，大樓設會所、泳池、健身室和桑拿等，月租約2,000歐元（約1.8萬港元），單位鄰近地鐵站和大公園，環境不俗。

▲ Ally現時租住金融中心的1,200呎中層單位，月租約1.8萬港元。

飲食方面，她自煮居多，間中出外用餐，每餐費用約20歐元（約180港元），現時伙食月花約250歐元（約2,300港元）。縱然近期當地樓價上升，但她坦言30歲前買樓仍不算難。「阿姆斯特丹樓價較貴，但仍比不上香港，舉個例，900呎單位約400萬港元就可以買到，偏遠地區更已可買到House。」

▲ 居住單位鄰近地鐵站和大公園，環境不俗。

作為移民國家，荷蘭在政策上依賴移民帶來的勞動力，單是阿姆斯特丹已滙聚了180個國籍的人，當地人民友善，接受多種族文化，Ally認為容易融入當地文化。但正如移民其他地方一樣，她告誡想要移民人士首先要知道自己想要甚麼。

好多人純粹在恐懼狀態下移民，但自己能否在當地找到工作？這裏生活不比香港多姿多彩，但如果你像我不喜歡人多擠迫的地方，想舒適地生活和建立自己事業，這裏是好選擇。

現時Ally開設Facebook專頁「Ally Blah Blah」，分享她的荷蘭生存秘笈。

【原文︰90後女生移居荷蘭升學就業 曾寄100份履歷分享生存秘笈】