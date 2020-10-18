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【危疾保障】較低成本得更大保障　多重危疾保享多次賠償

退休及生活保障 14:00 2020/10/18

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【危疾保障】較低成本得更大保障　多重危疾保享多次賠償

坊間有林林總總的的危疾保險，而不同保險公司的危疾保險細各有不同，花多眼亂，令人難以選擇。讀者黃小姐希望以最小成本能夠買到最大的保障，同時兼具儲蓄成分，因為她認為供了二十年後還很健康，豈不是白白浪費了，若有儲蓄成分的危疾保起碼可以取回本金。

危疾治療費用昂貴，輕則幾十萬元，重則甚至過百萬元，因此危疾保險就能發揮功能，當受保人患上嚴重的疾病例如癌症、心臟病、中風和指定受保範圍的疾病，危疾保險就能夠根據投保人購買的保額以一筆過作為賠償，解決受保人突如其來的經濟難關。

多重危疾保　提供多次的賠償

傳統危疾保險當一次過賠償總保額後，計劃便會完成及終止。但之後受保人若想再投保，都難有保險公司願意承保。

現時市場推出升級版的多重危疾保，意思是當投保總額賠償後，受保人不再需要供款，還可以繼續得到多次的賠償。這樣，受保人就不用再因曾經索償過，再投保時卻被保險公司拒諸門外而發愁。假若不幸癌症復發，都能再次得到賠償，得到保障。由於付一個保費就能享有多次賠償，變相投保槓桿大了，能夠做到用最小成本買到多幾倍的保障。

不同保險公司的多重危疾保險，除了保費和受保危疾範圍都各有千秋。另一個要注意的地方，是當首次賠償額賠出後，第二次的賠償要相隔幾耐等候期才會賠出。不同保險公司的多重危疾保的賠償次數都不同，投保人需要注意條款細則。

【危疾保障】買危疾保的五大迷思

危疾保包含身故賠償

雖然儲蓄危疾保險是有儲蓄成分和有紅利派發的，但購買危疾目的是得到一個全面保障，就如筆者引言所提及，我們不能預算自己何時患病，因此需要購買危疾保。倘若到期滿的時候受保人一直都很健康沒有提出任何索償，其實這便是賺了健康，雖然期滿後受保人可以選擇取回本金，但由於保單價值改變了，是會影響危疾賠償金額，甚至會被終止保單計劃。

其實危疾保險是包含了身故賠償，通常身故賠償金額等於危疾保額，所以假若受保人一直沒有患病索償危疾，直至百年歸老身故後，同樣得到賠償，因此不會浪費了保險的功能。

【癌症保障】危疾復發風險高 多重保障計劃可補缺口

 

【原文︰多重危疾保 享多次賠償】（收費文章）

撰文 : 張志龍 中原金融集團營業董事

欄名 : 保險百科

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