▲ 【理財學堂】儲局救市政策 對投資者有何啟示？

聯儲局8月表示有意竭盡所能扶持美國經濟並推高通脹，希望達致平均2%的中期通脹目標。雖然聯儲局主席鮑威爾未有說明詳情，但這可能令所有債券（不只是政府債券）的收益率承受下行壓力並邁向0%。

【派息基金息率普遍8-9厘 要留意價格波動：按此 】

聯儲局購企業債 債券收益率大幅下降

在近期發生的危機中，聯儲局將購債範圍擴大至公司債，發債人不僅包括高評級的「強勢」公司，也包括償債能力較弱的公司，因此收益率已大幅下降。

這些做法可以說是陷入惡性循環，融資成本下降與經濟壓力相結合，促使公司增加借貸來促進短期現金流，保證短期內能夠繼續營運。同時，政府增加貸款以支持稅收減免和開支。

除非上述債務在經濟強勁時得以清償，否則可能使經濟對利率和債券收益率的攀升更加敏感，導致各國央行繼續將融資成本維持在低水平。

債券收益率下降引連鎖反應

然而，展望未來，低收益率損害了投資債券預計可以帶來的收益和回報。債券收益率下降也對房地產和股票等其他資產類別造成了連鎖反應。一些投資者對最近股票在經濟疲弱時的強勁表現感到困惑，但這些大都是長遠增長前景最亮麗的公司。

市場中增長股票表現出色，部分原因是超低利率令投資者認為這些公司的高估值是合理的。為了得出股票估值，分析師會獲取投資者對未來利潤的預期，隨後使用折現率進行折現。隨着利率預期下降，這種折現手法的影響減低了，因而提高了潛在的估值。

【 認購iBond時間、方法、入場費懶人包： 按此】

投資者應如何調整投資策略？

當資產估值可能變得更昂貴，高收益公司債的收益率進一步下跌，而股票的市盈率則攀升，這自然會降低資產的長期回報。投資者必須權衡以下因素：一丶耐心等待更便宜的估值，以及；二丶承認這在不久將來也許不會發生，同時可能錯過吸引的回報。當然無人能預知未來，所以理想的投資策略是為不同情況做好準備，未雨綢繆。因此，為預防經濟真的出現衰退，審慎的投資者應該持有一些高級但收益率極低的債券。

然而，聯儲局改變政策，令通脹在未來幾年攀升的可能性增加。因此，投資可抵抗通脹溫和上升的資產也許是明智之舉，這類資產包括股票、收益率遠高於通脹水平的資產（如高收益債）及抗通脹的收益型資產。

（節錄）

【原文：儲局改變政策對投資者有甚麼意義？】