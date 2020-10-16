  • 28°C
香港時間 : 20201016日 (五) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生意頭腦】小六學生用1部電話「食腦」做生意賺錢　勁過Brian Cha車志健？

理財學堂 17:30 2020/10/16

分享：

【生意頭腦】小六學生用1部電話賺錢　勁過Brian Cha車志健？

「我只係用一部手機，撳一粒掣……」很多人或許聽過這個車志健（Brain Cha）的「洗腦」廣告吧！識得用手機賺錢何止只有他呢！台灣一名小學六年級女生，帶手機回學校，更收錢分享網絡數據給同學，被老師發現並向家長投訴。其後該名家長在社交媒體分享事件，引來網民熱議。

Brian Cha（車志健）網上推銷課程惹爭議　激勵課程能否增加賺錢能力？

該名家長日前在Facebook群組「爆廢公社」發帖，表示自己讀小六的女兒，被老師寫聯絡簿投訴，原因是她偷偷帶手機去學校，還將網絡分享給同學，每人每天收取50元新台幣（約14港元）。老師打電話給家長時，還問了他們家是不是做生意的，「小孩怎麼這麼精明？」事件讓該家長哭笑不得，不知道該如何懲罰女兒。

網民不同意處罰　應引導正確方向

不少網民驚嘆該名小學生的生意頭腦，認為不用懲罰她，只會埋沒她的天份，「沒甚麼好懲罰的啊，我覺得算是生財有道」、「真的很精，溝通溝通就好啦！畢竟這是學校」、「處罰幹嘛？你應該要教導她，讓她把這個才能用在對的地方，處罰，只會埋沒她的天份」。

亦有網民建議好好溝通，分析她做錯的地方，並且引導正確的方向，「可以教她。但不要用指責的方式……因為她真的很聰明……」、「引導而非處罰，而且順便給她一些法律觀念，畢竟生意需要遵守法律」、「但也該跟妹妹討論這行為是否太過投機，盗亦有道，賺合理的錢不為過」、「錢的部分我覺得比較嚴重，父母最好要知道，像是目前收了多少錢？錢都花光還是存起來……要瞭解小孩對『金錢』的觀念，並適時加以誘導教育」。

【教導兒童理財的四大步驟︰按此

看更多網民的留言︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

相關文章

【安老按揭】女友父母寧將物業「逆按揭」也不留子女　網民公審世伯：錢緊要定親情重要
今日
【安老按揭】女友父母寧將物業「逆按揭」也不留子女　網民公審世伯：錢緊要定親情重要
【百萬圓桌】保險「曬馬式」廣告引熱議　「百萬圓桌」（MDRT）會員年收入有幾多？點先可以成為「百萬圓桌」會員？
今日
【百萬圓桌】保險「曬馬式」廣告引熱議　「百萬圓桌」（MDRT）會員年收入有幾多？點先可以成為「百萬圓桌」會員？

最新專欄文章 更多

【唔用錢就等於儲緊錢？】父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母投資（附專家建議）
2020/10/14
【唔用錢就等於儲緊錢？】父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母投資（附專家建議）
【A股指數】投資A股要睇實政策　中央又出招　A股可以升幾多倍？
2020/10/14
【A股指數】投資A股要睇實政策　中央又出招　A股可以升幾多倍？
【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？
2020/10/14
【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？
由NBA球星到商業大亨　奧尼爾全靠呢個理財原則致富？
2020/10/13
由NBA球星到商業大亨　奧尼爾全靠呢個理財原則致富？
【理財學堂】時刻擔心投資回報？5種跡象顯示投資過於進取
2020/10/13
【理財學堂】時刻擔心投資回報？5種跡象顯示投資過於進取
財富及退休規劃 網絡熱話 網上討論區 台灣 小學 學校

下一篇文章

調查︰市民對未來半年經濟負面觀感改善　逾5成憂難以應付醫療保健開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？
【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【房託ETF】本港首隻房託ETF 3187掛牌 股息率5.73厘 收息更勝銀行股
【房託ETF】本港首隻房託ETF 3187掛牌 股息率5.73厘 收息更勝銀行股
今日理財筆記 - 想知自己有無得提早退休？用呢個計數機計吓數
想知自己有無得提早退休？用呢個計數機計吓數
今日理財筆記 - 提早退休不是夢！55歲點樣靠6項投資自製長糧？
提早退休不是夢！55歲點樣靠6項投資自製長糧？
【人民幣匯率】人民幣升值才是主旋律　話你知點解
【人民幣匯率】人民幣升值才是主旋律　話你知點解