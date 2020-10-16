【生意頭腦】小六學生用1部電話「食腦」做生意賺錢　勁過Brian Cha車志健？

▲ 【生意頭腦】小六學生用1部電話賺錢 勁過Brian Cha車志健？

「我只係用一部手機，撳一粒掣……」很多人或許聽過這個車志健（Brain Cha）的「洗腦」廣告吧！識得用手機賺錢何止只有他呢！台灣一名小學六年級女生，帶手機回學校，更收錢分享網絡數據給同學，被老師發現並向家長投訴。其後該名家長在社交媒體分享事件，引來網民熱議。

Brian Cha（車志健）網上推銷課程惹爭議 激勵課程能否增加賺錢能力？

該名家長日前在Facebook群組「爆廢公社」發帖，表示自己讀小六的女兒，被老師寫聯絡簿投訴，原因是她偷偷帶手機去學校，還將網絡分享給同學，每人每天收取50元新台幣（約14港元）。老師打電話給家長時，還問了他們家是不是做生意的，「小孩怎麼這麼精明？」事件讓該家長哭笑不得，不知道該如何懲罰女兒。

網民不同意處罰 應引導正確方向

不少網民驚嘆該名小學生的生意頭腦，認為不用懲罰她，只會埋沒她的天份，「沒甚麼好懲罰的啊，我覺得算是生財有道」、「真的很精，溝通溝通就好啦！畢竟這是學校」、「處罰幹嘛？你應該要教導她，讓她把這個才能用在對的地方，處罰，只會埋沒她的天份」。

亦有網民建議好好溝通，分析她做錯的地方，並且引導正確的方向，「可以教她。但不要用指責的方式……因為她真的很聰明……」、「引導而非處罰，而且順便給她一些法律觀念，畢竟生意需要遵守法律」、「但也該跟妹妹討論這行為是否太過投機，盗亦有道，賺合理的錢不為過」、「錢的部分我覺得比較嚴重，父母最好要知道，像是目前收了多少錢？錢都花光還是存起來……要瞭解小孩對『金錢』的觀念，並適時加以誘導教育」。

【教導兒童理財的四大步驟︰按此】

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責任編輯︰陳啟昌