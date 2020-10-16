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【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔　每位低至398元

消費錦囊 16:11 2020/10/16

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【酒店自助餐】任食鮮蟹生蠔 每位低至398元 -

踏入季秋，又是食蟹的好時節。不少酒店都推出以鮮蟹為主題的自助餐，任食鮮蟹之餘，更有多款用蟹烹調的菜式，部分更有任食生蠔及龍蝦等，一次過滿足喜歡吃海鮮的人的需要。各大酒店以蟹為主題的自助餐，最平低至398元。但市民需切記本港疫情未止，出外用膳仍需遵守限聚令不可多於4人的規定，亦要留意酒店會否有新安排

帝逸酒店「尋味蟹饌」每位638元起

帝逸酒店Alva House由即日起至11月30日推出「尋味蟹饌」自助晚餐，供應法國麵包蟹、登格斯蟹、鱈場蟹等各地時令蟹種，更以各地時令蟹種炮製出逾20道以蟹入饌的菜式，包括西式的芝士焗釀蟹蓋、中式的暖心海蟹明火粥、清蒸三點蟹及薑葱炒蟹，以至東南亞風味的香辣泰式咖喱蟹、炸蟹鉗、天婦羅軟殼蟹及蟹肉炒飯等。除了多款季節蟹饌外，亦有即開生蠔、現切刺身、日式爐端燒、鐵板燒等菜式。 

帝逸酒店「尋味蟹饌」
供應時間：晚上6時至9時30分
星期日至四：成人638元；小童：418元（另加一服務費）
星期五、六及公眾假期：成人698元；小童：448元（另加一服務費）
地址：沙田源康街1號
訂座／優惠詳情

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【大閘蟹放題　任食大閘蟹低至358元起：按此

城景酒店「蟹饌‧海鮮自助晚餐」　每位低至398元 

城景酒店「蟹饌‧海鮮自助晚餐」即日起至10月31日提供優惠價，更免收加一服務費。自助餐包括：任食法國膏蟹及加拿大鱈場蟹腳冷盤、梳乎厘焗釀蟹蓋、堂煮築地蟹皇水蟹粥、黃咖喱煮皇后蟹、橋底炒蟹等。另外亦有任食美國及新西蘭兩款生蠔、青口、凍蝦及日式刺身等海鮮。每位客人更可免費獲贈沖繩岩鹽照燒皇后蟹腳伴日式柚子醋汁一客。另外，當月生日客人於最少2日前預訂，並出示身份證明文件，更可享半磅生日蛋糕。

城景酒店「蟹饌‧海鮮自助晚餐」
供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分
優惠價：成人398元／小童298元（即日起至10月31日，星期一至日，免收加一服務費）
地址：香港九龍窩打老道23號
電話訂座：2783 3287／WhatsApp：5483 0307／網上訂座／詳情

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朗廷酒店秋日螃蟹慶典　每位低至553元起

朗廷酒店推出全新秋日螃蟹慶典自助餐，供應黑胡椒炒蟹、澳門水蟹粥、薑蔥粉絲蟹煲、花雕蛋白蒸蟹、烤加拿大松葉蟹腳配黑松露等螃蟹菜式，更有任食生蠔、龍蝦等凍海鮮和多款甜品。現於酒店網上商店預訂，更可享達7折。

朗廷酒店秋日螃蟹慶典
供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分
原價：成人738元、小童369元 
網店優惠價：折後成人只需553.5元，小童折後276.8元（需加一服務費）
地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂
電話：2132 7898／網上預訂

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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