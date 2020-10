科技輔助　遙距工作無減生產力　9成企業領袖指疫後遙距工作辦公室須並存

遙距工作已成為不少上班族今年的新常態,不少企業都因應疫情,開始安排員工在家遙距工作。Verizon發表報告《重塑虛擬及實體混合工作體驗》(Recreating Work as a Blend of Virtual and Physical Experiences)指出,近9成受訪企業領袖認為,在新冠肺炎疫情後,遙距工作將與實體辦公室並存。

保留實體辦公室 彈性安排工作

該報告由Verizon Business與哈佛商業評論分析服務(Harvard Business Review Analytic Services)合作,根據在2020年5月受訪的逾千名全球企業領袖的回應而撰寫。

Verizon Business環球企業總裁Sampath Sowmyanarayan認為,遙距工作需以不同的軟件及系統輔助,令員工可保持甚至提升生產力。

他表示,全球疫情加速工作環境數碼化的步伐,企業管理層需運用現時的經驗,為未來的挑戰做好準備。他指出,全球86%受訪企業領袖認為,即使疫情期間安排遙距工作,惟疫情後不可一面倒依靠此方式辦公。「他們認為,其企業必須保留實體辦公室,員工亦可在傳統工作模式和遙距工作之間配合,以彈性應對不同工作或情況。」他另引述報告指,78%受訪者預計遙距工作量將增加。

逾95%管理層指不同軟件助維持生產力

不同企業都打算於疫後保留遙距工作模式,以備不時之需。他建議,企業需了解他們的網絡、網絡安全和員工協作系統,在疫情期間如何運作,有助為未來的「道路」提供藍圖。

報告指出,61%受訪企業管理層表示,員工在遙距工作或實體辦公室的工作質素相近。調查亦顯示,52%受訪者體驗到協作的改進,而有57%指出業務的靈活性有所提升,以及44%受訪者見證生產力的提升。在不同工具或軟件當中,95%以上的企業管理層認為視像會議、檔案共享及即時信息功能等,都有效維持生產力。此外,85%受訪者認為,使用網上互動培訓工具,是員工得以繼續其個人發展的關鍵。

作者:楊匡然

責任編輯:蕭寶玲

(節錄)

【原文:疫情新常態 遙距工作辦公室須並存】