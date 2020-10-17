科技輔助　遙距工作無減生產力　9成企業領袖指疫後遙距工作辦公室須並存

遙距工作已成為不少上班族今年的新常態，不少企業都因應疫情，開始安排員工在家遙距工作。Verizon發表報告《重塑虛擬及實體混合工作體驗》（Recreating Work as a Blend of Virtual and Physical Experiences）指出，近9成受訪企業領袖認為，在新冠肺炎疫情後，遙距工作將與實體辦公室並存。

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保留實體辦公室 彈性安排工作

該報告由Verizon Business與哈佛商業評論分析服務（Harvard Business Review Analytic Services）合作，根據在2020年5月受訪的逾千名全球企業領袖的回應而撰寫。

Verizon Business環球企業總裁Sampath Sowmyanarayan認為，遙距工作需以不同的軟件及系統輔助，令員工可保持甚至提升生產力。

他表示，全球疫情加速工作環境數碼化的步伐，企業管理層需運用現時的經驗，為未來的挑戰做好準備。他指出，全球86%受訪企業領袖認為，即使疫情期間安排遙距工作，惟疫情後不可一面倒依靠此方式辦公。「他們認為，其企業必須保留實體辦公室，員工亦可在傳統工作模式和遙距工作之間配合，以彈性應對不同工作或情況。」他另引述報告指，78%受訪者預計遙距工作量將增加。

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逾95%管理層指不同軟件助維持生產力

不同企業都打算於疫後保留遙距工作模式，以備不時之需。他建議，企業需了解他們的網絡、網絡安全和員工協作系統，在疫情期間如何運作，有助為未來的「道路」提供藍圖。

報告指出，61%受訪企業管理層表示，員工在遙距工作或實體辦公室的工作質素相近。調查亦顯示，52%受訪者體驗到協作的改進，而有57%指出業務的靈活性有所提升，以及44%受訪者見證生產力的提升。在不同工具或軟件當中，95%以上的企業管理層認為視像會議、檔案共享及即時信息功能等，都有效維持生產力。此外，85%受訪者認為，使用網上互動培訓工具，是員工得以繼續其個人發展的關鍵。

作者：楊匡然

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：疫情新常態 遙距工作辦公室須並存】