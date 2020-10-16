▲ 調查︰市民對未來半年經濟負面觀感改善 逾5成憂難以應付醫療保健開支

香港研究協會公布市民對本港經濟環境看法的最新民調，結果顯示市民對未來半年經濟負面觀感改善，而飲食開支明顯反彈，同時有逾5成市民擔憂難以應付日常醫療保健開支。

民調於9月24日至10月14日進行，以隨機抽樣電話訪問了1,071名18歲或以上市民。

市民對未來半年經濟負面觀感改善

有73%受訪者對於未來半年香港的經濟展望表示悲觀，較上次調查下跌5%，而表示樂觀的市民則為10%，增加4%，結果反映市民對本港經濟前景觀感維持負面，但程度較3月調查有所緩和。

飲食開支明顯反彈

在不同方面開支的變化，經整理為淨值計算後，受訪者在「服裝、煙酒或生活用品等方面的購物」的開支為-46%，較上次調查輕微增加1%；「飲食」開支為-24%，回升12%，結果顯示市民在以上開支雖仍維持收縮狀態，惟「飲食」的開支出現明顯反彈，協會相信與政府逐步放寬飲食業防疫限制，部分市民增加飲食開支有關。

54%憂難以應付日常醫療保健開支

調查亦問及市民對不同個人經濟狀況的擔憂程度，除「難以清還信用卡卡數」（-7%）外，其餘個人經濟狀況的憂慮淨值皆錄得正數，反映大多數市民擔憂未能負擔各種日常開支。當中以「難以應付日常的醫療保健開支」的憂慮淨值（19%）最高，有54%受訪者對此表示擔心，顯示多數市民受醫療保健開支困擾；其次是「難以應付未來退休生活的日常開支」（15%）。

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責任編輯︰陳啟昌