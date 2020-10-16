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為何機會常與你擦身而過？

博客 12:10 2020/10/16

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為何機會常與你擦身而過？

久不久都會聽到有人抱怨沒有機會，說別人、公司、社會、上天根本沒有給予他機會。但其實，所有機會都是與你的能力掛鈎的，與其擔心有無機會，不如擔心下自己有無能力。

人們慣常說沒有機會，卻很少反省自己有無足夠的能力，真相是，機會不會自己來的，要我們先擁有能力才會擁有機會。

沒有杯　又如何裝到水？

我相信這世界存在着很多機會，就好像水這麼多，但你可以獲得多少機會，就要看你的能力。

沒有杯，又如何裝到水呢？當你擁有一個能力，你就擁有了一隻水杯，當你擁有很多並很有用的能力時，你就擁有了多隻大水杯。

有人會質疑，擁有再多的杯，但沒有水都是無用的。

這點絕對不用擔心，機會從來都不是問題，世上機會之多令你驚訝，機會從來不缺，所缺的只是能力，只要有杯，自然會吸引到水來。即是水一直都存在，問題是你是否知道它的存在，及有無本事去裝得到。

機會來了　為何會與你擦身而過？

首先，發現機會本身已是一種能力。而當你不斷提升自己，裝備自己，你的能力圈會提升，即接觸到機會的範圍會擴大，同時，真正的強者不止等待機會，更會為自己創造機會。機會與能力兩者有絕對的關係，假設你有10個能力，那便有10個機會，若你想要有100個機會，那麼你只需要擁有100個能力就行了。

有人常抱怨沒有機會，但事實往往是機會在你身邊擦身而過，又或因能力有限，而無法承受得起這個機會。當你不斷提升自己的能力，你不止發現機會愈來愈多，更發現機會是向着你自己走來的，因為機會都會尋找能承受得起這個機會的人。

「機會」是不會將機會給予無能者的，「機會」只會將機會留給有能者，所以，我們必須先擁有能力，才可擁有機會。

 

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：「機會」是不會將機會給予無能者！】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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