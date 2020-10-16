AEON 33周年特賣　精選貨品$30/3件（多圖）

AEON 將於今日起至11月4日展開33周年慶典優惠，精選貨品以均一價發售，10月19日至10月21日期間更有驚喜精選貨品以低至42折發售！

10月16日至18日快閃優惠

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均一價優惠：

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撰文：hket小編