泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一

泰昌餅家推出香滑牛乳撻優惠，即日起至10月31日，於泰昌餅家分店購買香滑牛乳撻，享買一送一。

優惠只適用於每日早上9時至下午5時30分，適用於全港泰昌餅家分店（康城、中環、山頂以及尖沙咀分店除外），每日數量有限，售完即止。

撰文：hket小編