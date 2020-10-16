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泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一

消費錦囊 09:00 2020/10/16

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泰昌餅家推出香滑牛乳撻優惠，即日起至10月31日，於泰昌餅家分店購買香滑牛乳撻，享買一送一。

優惠只適用於每日早上9時至下午5時30分，適用於全港泰昌餅家分店（康城、中環、山頂以及尖沙咀分店除外），每日數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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