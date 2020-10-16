泰昌餅家香滑牛乳撻買一送一 消費錦囊 09:00 2020/10/16 分享： 泰昌餅家推出香滑牛乳撻優惠，即日起至10月31日，於泰昌餅家分店購買香滑牛乳撻，享買一送一。 優惠只適用於每日早上9時至下午5時30分，適用於全港泰昌餅家分店（康城、中環、山頂以及尖沙咀分店除外），每日數量有限，售完即止。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 消委會：VPN上下載速度懸殊 部分免費VPN可媲美收費版 2020/10/15 消委會：VPN上下載速度懸殊 部分免費VPN可媲美收費版 【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 2020/10/15 【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 【電子錢包】PayMe推出新主介面 同步加推獨家優惠 2020/10/15 【電子錢包】PayMe推出新主介面 同步加推獨家優惠 MÖVENPICK購買任何雪糕球 免費多一球楓糖核桃雪糕 2020/10/15 MÖVENPICK購買任何雪糕球 免費多一球楓糖核桃雪糕 鮮芋仙惠顧任何餐點 $1加購雞蛋布丁 2020/10/15 鮮芋仙惠顧任何餐點 $1加購雞蛋布丁 著數優惠