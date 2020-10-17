▲ 兼顧工作及家庭壓力大 調查：33%加國打工仔「疫」下工作更疲勞

新冠肺炎疫情全球大流行下，打工仔與高管面對的工作狀況有何不同？據人才招聘公司Robert Half最新調查發現，在疫情下的經濟變差，有33%加拿大打工仔認為工作更疲勞，與工作量增加有直接影響；另因打工仔的工作更繁重，有逾8成高管表示，為如何挽留員工而感擔憂。

調查由Robert Half委託調查公司於今年7月7日至8月9日進行，訪問500名18歲以上、在一般辦公室上班的加拿大打工仔，以及超過600名高管人士，他們任職的公司有逾20名僱員。

調查顯示，認為在疫情下、相比去年，今年工作更加疲勞的受訪者中，女性（佔36%）較男性（31%）的比例為高。當中有40%的受訪打工仔稱，工作繁忙是首要原因；而分別有養育兒女（34%）、沒有孩子（33%）的打工仔均表示，工作狀況較一年前更易感到疲倦。

工作Vs照料家庭 承受大壓力

Robert Half加拿大地區高級總裁David King指出，疫情下企業及組織的財務狀況受影響，變相需要視乎情況縮減人力資源，結果導致許多仍然在家工作的打工仔工作量增加，同時令他們在保持工作、照料家庭方面更難平衡，承受更大壓力，也更加容易疲勞。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：調查：33%加國打工仔 疫情下工作更疲勞（收費文章）】