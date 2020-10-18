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【Work From Home】6成受訪港人冀續在家工作　近半全球受訪者憂財務惡化

職場 10:00 2020/10/18

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【Work From Home】6成受訪港人冀在家工作　近半全球受訪者憂財務惡化

新冠肺炎疫情衝擊全球，環球保健服務企業信諾香港（Cigna）公布，第三輪「信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究」調查結果，56%全球受訪者表示，希望在未來至少一半的時間繼續在家工作（Work From Home，WFH），8月比6月份數據高3個百分點，當中以香港的增幅最大，由6月的47%，升至8月的60%。

是次調查由信諾的國際市場部與凱度（Kantar）公布，研究於今年1月至8月期間進行，並將在今年餘下時間繼續進行。現時已在中國、香港、韓國、新西蘭、新加坡、西班牙、台灣、泰國、阿聯酋、英國及美國進行了超過2萬個網上訪問。

近半全球受訪者　憂財務惡化

調查發現，全球正面對着經濟問題，近四分之三的受訪者擔心自己負擔不起住房費用，在香港有信心負擔住房費用的人，8月較6月時下降了6個百分點。此外，接近一半（49%）全球受訪者認為，他們的財務狀況會惡化，當中預期會惡化的香港受訪者，8月較1月時增加了11個百分點。

數據又顯示，整體全球壓力水平仍然很高，83%的人表示感到壓力很大。79%受訪者表示，他們會經常在辦公時間外或周末查看電子郵件，比6月和1月時都高出3個百分點。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：6成受訪港人冀WFH 增幅全球之冠（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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