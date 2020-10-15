【安老按揭】女友父母寧將物業「逆按揭」也不留子女　網民公審世伯：錢緊要定親情重要

▲ 【安老按揭】父母逆按揭物業不留女兒 男友不滿批評︰為錢不顧親情！

「逆按揭」是為退休人士「每月出糧」給自己過退休生活的選項之一，不失為安老退休的方法。不過，一名男子對女友父母將物業「逆按揭」的做法不滿，更在網上公審，批評父母不將物業留給自己。真的有錯嗎？

年輕時辛勤工作，都想有個理想的退休生活，但退休後沒有工作收入，現金流一環就變得很重要了。有樓人士可以使用香港安老按揭證券公司的安老按揭計劃（又稱逆按揭），將住宅物業作抵押品，每月收取退休長糧。

百年歸老一定要將物業留子女？

有網民在香港討論區發帖指，他女朋友的父母沒有與女兒商量的情況下，將單位作逆按揭，形容他們是「為咗錢唔顧親情」，事關其女友是獨生女，認為兩人百年歸老後，單位理應會留給她，但現時甚麼希望都沒有了。

該網民更向女朋友「獻計」，建議不再理會父母，直指：

等佢哋好好反省下，錢緊要啲定親情重要啲，睇下佢哋識唔識得迷途知返。

不過，帖文未能引起其他網民共鳴，有網民指

自己賺返嚟層樓，自己使返，有乜問題？

有網民就解畫，指如果兩個老人家沒有積蓄，而女兒不供養他們，難度要等餓死？

更有網民直斥其非，指該網民虎視眈眈兩老人家的物業，

樓主似乎係貪圖女友父母層樓喎！

邊個話層樓一定要留畀仔女？男朋友想將來霸咗外父間屋就真嘅

亦有網民提供折衷方法「以後還翻按揭貸款就得」。

更多網民的留言︰

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逆按揭 退休食長糧

逆按揭讓55歲或以上人士，利用持有物業作為抵押，提取類似年金的貸款，享每月收入，年金年期可選取10年、15年、20年甚至終身。借款人仍然是物業的業主，並可繼續安居在原有物業直至百年歸老。

根據「安老按揭計劃」，物業價值愈高、借款人的年齡愈高及選擇的年金年期愈短，每月的年金金額就會愈高。以下是官方網站提供的例子︰

香港安老按揭證券公司網站亦設有安老按揭計算機，讓你計算出可以按到多少金額。

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責任編輯︰陳啟昌