▲ 消委會：VPN上下載速度懸殊 部分免費VPN可媲美收費版

VPN的用途廣泛，既可以越過網絡防火牆封鎖（俗稱翻牆），亦可用來隱藏用戶身分，減低個人資料外洩的機會。消委會測試了市面上20款的VPN服務的速度和功能表現，發現VPN的上下載速度懸殊，而部分收費版VPN更較免費版VPN遜色。

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消委會測試20款VPN服務的速度及功能表現，當中14款為收費計劃，平均月費由約19元至65元不等，6款為免費。是次測試分別用Windows電腦、Mac電腦、iPhone及Android手機進行，以測試有關VPN的上網速度、功能及使用方便程度，以及各VPN的私隱及安全條款。

部分免費VPN可媲美收費版

比較收費版VPN，Surfshark及PureVPN下載速度表現較佳，分別達5分及4分；而ProtonVPN Plus及CyberGhost VPN表現較差，僅得1分。至於免費版VPN，Windscribe Free下載速度表現較佳，獲得4分；而ProtonVPN Free表現較差，只獲1分。

在上載速度方面，表現較佳的收費版VPN為Private Internet Access及CyberGhost VPN，同為4分；表現較差的是Avast SecureLine，評分只有1分。在免費版VPN方面，以Avira Phantom VPN上載速度表現較佳，評分為4.5分；而表現較差的是Hide.me Free及ProtonVPN Free，同得1分。

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留意可用伺服器數量

消委會亦比較VPN的功能及方便程度，有4個VPN服務獲得4.5分或以上的評分，因為可支援多個平台或設有瀏覽器擴增元件。不過，有3個VPN服務因可選用之伺服器太少，只得2.5分。測試發現，多達13款VPN在Android作業系統下的功能完善，僅有1款不適用於iOS作業系統。

是次測試的20款VPN操作簡便，基本上只要選取伺服器連綫便可，毋須專業技術加持。不過，消委會提醒VPN應用程式會要求取用家部分數據權限，如Pure VPN被發現把用家電郵地址傳送予第三方伺服器，故消費者宜挑選私隱保障程度較佳的VPN。

責任編輯：曹佩鈞