  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (四) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會：VPN上下載速度懸殊　部分免費VPN可媲美收費版

消費錦囊 18:04 2020/10/15

分享：

消委會：VPN上下載速度懸殊　部分免費VPN可媲美收費版

VPN的用途廣泛，既可以越過網絡防火牆封鎖（俗稱翻牆），亦可用來隱藏用戶身分，減低個人資料外洩的機會。消委會測試了市面上20款的VPN服務的速度和功能表現，發現VPN的上下載速度懸殊，而部分收費版VPN更較免費版VPN遜色。

【電話儲值卡比較：按此

消委會測試20款VPN服務的速度及功能表現，當中14款為收費計劃，平均月費由約19元至65元不等，6款為免費。是次測試分別用Windows電腦、Mac電腦、iPhone及Android手機進行，以測試有關VPN的上網速度、功能及使用方便程度，以及各VPN的私隱及安全條款。

部分免費VPN可媲美收費版

比較收費版VPN，Surfshark及PureVPN下載速度表現較佳，分別達5分及4分；而ProtonVPN Plus及CyberGhost VPN表現較差，僅得1分。至於免費版VPN，Windscribe Free下載速度表現較佳，獲得4分；而ProtonVPN Free表現較差，只獲1分。

在上載速度方面，表現較佳的收費版VPN為Private Internet Access及CyberGhost VPN，同為4分；表現較差的是Avast SecureLine，評分只有1分。在免費版VPN方面，以Avira Phantom VPN上載速度表現較佳，評分為4.5分；而表現較差的是Hide.me Free及ProtonVPN Free，同得1分。

【iPhone11、XR減近900元：按此

留意可用伺服器數量

消委會亦比較VPN的功能及方便程度，有4個VPN服務獲得4.5分或以上的評分，因為可支援多個平台或設有瀏覽器擴增元件。不過，有3個VPN服務因可選用之伺服器太少，只得2.5分。測試發現，多達13款VPN在Android作業系統下的功能完善，僅有1款不適用於iOS作業系統。

是次測試的20款VPN操作簡便，基本上只要選取伺服器連綫便可，毋須專業技術加持。不過，消委會提醒VPN應用程式會要求取用家部分數據權限，如Pure VPN被發現把用家電郵地址傳送予第三方伺服器，故消費者宜挑選私隱保障程度較佳的VPN。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

相關文章

百佳夥3HK推任用數據儲值卡SoSIM　$33/50GB任用數據
2020/10/12
百佳夥3HK推任用數據儲值卡SoSIM　$33/50GB任用數據
【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較
2020/10/13
【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較
【寬頻上網】Home office用流動數據唔夠快？　家居寬頻計劃收費比較
2020/08/03
【寬頻上網】Home office用流動數據唔夠快？　家居寬頻計劃收費比較

最新專欄文章 更多

【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
今日
【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
【電子錢包】PayMe推出新主介面　 同步加推獨家優惠
今日
【電子錢包】PayMe推出新主介面　 同步加推獨家優惠
MÖVENPICK購買任何雪糕球　免費多一球楓糖核桃雪糕
今日
MÖVENPICK購買任何雪糕球　免費多一球楓糖核桃雪糕
鮮芋仙惠顧任何餐點　$1加購雞蛋布丁
今日
鮮芋仙惠顧任何餐點　$1加購雞蛋布丁
【iPhone 12】ZA Bank舉辦有獎問答遊戲　中獎可獲藍色 iPhone 12 Pro Max（附遊戲連結）
2020/10/14
【iPhone 12】ZA Bank舉辦有獎問答遊戲　中獎可獲藍色 iPhone 12 Pro Max（附遊戲連結）
翻牆 消委會 iPhone VPN Android iOS Mac電腦

下一篇文章

【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳大抽獎現已接受登記　頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情）
百佳大抽獎現已接受登記　頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情）
【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起
【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？