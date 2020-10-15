【ET財智TALK】資深投資者林一鳴@ET財智TALK 10月19日晚上8點見 理財學堂 17:36 2020/10/15 分享： 無論講股講樓都不難看到資深投資者林一鳴的身影，林一鳴將在10月19日（周一）來到《ET財智TALK》與大家見面，Mark低10月19日晚上8點，Bookmark埋呢個網址，到時見！ 《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。 -------------------------- 管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 相關文章 內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看） 2020/09/21 內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看） 【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看） 2020/09/28 【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看） 【ET財智TALK】美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看） 2020/10/05 【ET財智TALK】美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看） 【ET財智TALK】英國硬脫歐勢成真？英鎊怎樣走？外匯專家盧楚仁同你數黑天鵝灰犀牛（立即觀看） 2020/10/12 【ET財智TALK】英國硬脫歐勢成真？英鎊怎樣走？外匯專家盧楚仁同你數黑天鵝灰犀牛（立即觀看） 宏觀分析 市況分析 歐洲股 股票 樓價