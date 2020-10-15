【ET財智TALK】資深投資者林一鳴@ET財智TALK 10月19日晚上8點見

無論講股講樓都不難看到資深投資者林一鳴的身影，林一鳴將在10月19日（周一）來到《ET財智TALK》與大家見面，Mark低10月19日晚上8點，Bookmark埋呢個網址，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

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