【ET財智TALK】新盤萬人空巷 樓價大升難 大跌更加難？林一鳴分析最新樓市形勢（立即觀看） 理財學堂 20:00 2020/10/19 分享： 香港樓價只升不跌的神話會否在新冠肺炎、經濟衰退夾擊下破滅？資深投資者林一鳴（Eddie）來到《ET財智TALK》會為大家拆解本港樓價未來走勢、尋找真正的樓市參與者和購買力，還有分析「移民潮」對港樓的影響。 《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。 -------------------------- 管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 相關文章 內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看） 2020/09/21 內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看） 【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看） 2020/09/28 【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看） 【ET財智TALK】美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看） 2020/10/05 【ET財智TALK】美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看） 【ET財智TALK】英國硬脫歐勢成真？英鎊怎樣走？外匯專家盧楚仁同你數黑天鵝灰犀牛（立即觀看） 2020/10/12 【ET財智TALK】英國硬脫歐勢成真？英鎊怎樣走？外匯專家盧楚仁同你數黑天鵝灰犀牛（立即觀看） 土地供應 經濟 移民 經濟衰退 香港 宏觀分析 市況分析 樓價