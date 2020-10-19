【ET財智TALK】新盤萬人空巷 樓價大升難 大跌更加難？林一鳴分析最新樓市形勢（立即觀看）

香港樓價只升不跌的神話會否在新冠肺炎、經濟衰退夾擊下破滅？資深投資者林一鳴（Eddie）來到《ET財智TALK》會為大家拆解本港樓價未來走勢、尋找真正的樓市參與者和購買力，還有分析「移民潮」對港樓的影響。

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

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