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【百萬圓桌】保險「曬馬式」廣告引熱議　「百萬圓桌」會員年收入有幾多？

退休及生活保障 18:44 2020/10/15

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【百萬圓桌】保險「曬馬式」廣告引熱議　「百萬圓桌」會員年收入有幾多？ -

如果你有搭港鐵經過中環站，都應該留意到一幅印有保險從業員的巨型廣告牆，其實是中銀人壽的「百萬圓桌」廣告。有關廣告引起網絡討論，質疑為何要將「百萬圓桌」的會員以廣告刊登。到底甚麼是百萬圓桌？對於保險界而言，「百萬圓桌」有何代表性？

【保險經紀代理點樣分？：按此

網民點睇「曬馬式」廣告？

對於保險業的「曬馬式」廣告，有網民指經常在不同的媒體看到，亦不明白廣告的意義。亦有網民質疑有關廣告的開支是源於保費，不認同需要大肆宣導「百萬圓桌」會員的團隊。另一方面，也有網民認為，廣告的對象其實非保險客戶，而是保險業人士，以提升公司員工士氣及促進行內競爭。亦有不少網民誤解「百萬圓桌」就是代表有百萬元年薪，到底成為「百萬圓桌」會員是代表甚麼？

網民點睇「曬馬式」廣告？

 

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甚麼是「百萬圓桌」？

國際獨立組織「百萬圓桌」（MDRT）成立於1927年，是壽險與理財專業人士的組織。組織會員超過66,000名，遍布世界72個國家，涵蓋500多家公司。會員均是世界一流的壽險與金融服務專業人士，入會資格是在全世界被公認為壽險與金融服務業的卓越標準。

成為「百萬圓桌」會員需要有甚麼資格？

要成為「百萬圓桌」的會員須隸屬專業協會，並在佣金、有效保費及收入達到指定金額的要求，有關金額是按上一年業界的業績而定。

以2020年的會員要求以例，要獲得香港區MDRT，不同的會員等級要求如下：

會員：佣金要達約55萬元，有效保費約220萬元，年收入達約95萬元。
超級會員（COT）：佣金須達約165萬元，有效保費約661萬元，年收入約286萬元。
頂尖會員（TOT）：佣金要達約330萬元，有效保費約1,322萬元，年收入約572萬元。

中銀人壽「百萬圓桌」廣告

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「百萬圓桌」會員制是怎樣？

MDRT會籍狀態有效期僅爲1年，所有會員必須每年申請，才能延續會籍。

如會員的會籍維持了10年，並在第10年通過入會資格審核時，該會員即成爲合資格終身會員。合資格終身會員仍需每年提交申請表，包含顯示業績的證明或者宣誓達到當前最低業績標準，並支付相應會費，會員資格才獲延續。

獲得合資格終身會員後，終身會員的申請人，即使未達到業績要求，亦可申請延續終身會員身份，並須每年提交會員申請表並支付會費。

成為會員需繳交會費嗎？為何要繳交會費？

會員需按等級繳交會費，若是超級會員或頂尖會員，則需在基本會費加上額外的會費。會員入會後，可參加百萬圓桌年會、頂尖會員年會、百萬圓桌體驗暨全球大會，與各會員交流心得，並可享有會員專區的資源，如影片、Podcast、歷屆百萬圓桌年會的演講稿等。

  • 會員年度會費：550美元（約4,262港元）
  • 超級會員會費：550美元（約4,262港元）＋50美元（約387港元）=約4,649港元
  • 頂尖會員會費：550美元（約4,262港元）＋550美元（約4,262港元）=約8524港元

責任編輯：李瑩

欄名 : 保險百科

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