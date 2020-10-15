▲ 【消委會】花逾萬元辦寵物移民 寵物最終死亡或疑被轉售

不少人將家中寵物視如己出，移民亦要將牠們帶在身邊。不過，消委會早前接獲有關寵物移民投訴，有投訴人花過萬元，委託公司運送3隻寵物至台灣，但託運後音訊全無，其後投訴人更被告知其中2隻寵物已經死亡。

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消委會指，一名投訴人獲批移民台灣，故於去年10月委託A公司為一隻陸龜及兩隻蜥蜴辦理「寵物移民」，並即時支付7,100元，A公司口頭承諾稱1個月後可把寵物運抵台灣，並發出一張簡單手寫單據。但承諾託運日過後，A公司通知投訴人需多等2個月，而投訴人亦耐心等候。2個月過後，投訴人獲通知運送陸龜需多付4,000元，並需把款項存入職員提供的個人戶口內，A公司承諾付款後兩星期內託運寵物。

寵物疑被轉售 遂向消委會求助

為求盡早與寵物團聚，投訴人按指示付款，惟A公司一直以不同的藉口拖延託運日子。投訴人於今年初曾短暫回港，並親自前往A公司交涉，獲A公司保證3月尾一定成功託運，但承諾日期過後亦苦無消息。及後投訴人的朋友發現，A公司店內出售的一隻陸龜與投訴人的陸龜甚為相似。投訴人懷疑寵物被A公司轉售，故要求A公司提供寵物照片以證安全，惟對方態度惡劣及諸多推搪，故向消委會求助。

消委會多次聯絡A公司，均不獲回覆。消委會4月中接到通知，指投訴人的親友已領回陸龜，但A公司聲稱兩隻蜥蜴已死亡。投訴人向海關舉報事件，惟海關發現未有足夠證據證明A公司觸犯《商品說明條例》，而投訴人指會積極考慮入稟追討損失。

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消委會：事先查核寵物移民的程序及手續

消委會提醒，申請寵物移民不一定要經商戶代辦，消費者亦可自行辦理。相關程序及手續視乎移居地的動物入口規定，各國規定亦不盡相同。此外，消委會亦建議主人要做足資料搜集及預留足夠時間準備。除了辦理文件需時，消費者亦要花時間處理寵物機位事宜，並非所有航班都允許寵物登機，必須提早向航空公司了解寵物機位的規定。

如委託商戶辦理寵物移民此類牽涉較多程序的服務時，消委會建議應訂立清晰的書面合約，列明商戶負責的項目及各項程序的預計辦理時間，以及如未能成功託運該如何處理。假若商戶訂立合約後，要求消費者再支付額外費用，或要求將款項存入個人戶口，消費者要衡量做法是否恰當，亦應要求商戶發出正式單據證明。

責任編輯：曹佩鈞